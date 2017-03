Responsabiliza Donald Trump a conservadores republicanos del fracaso de la reforma de salud

Donald Trump responsabilizó el domingo al ala ultraconservadora de su Partido Republicano por el fracaso de la reforma del sistema de salud, el viernes, y de los esfuerzos por frenar los abortos.



"Los demócratas están sonriendo en DC" (por la capital federal, Washington), "con ayuda del Freedom Caucus y el Club For Growth and Heritage", tuiteó el presidente en la mañana del domingo aludiendo a dos grupos que reúnen a legisladores y dirigentes de los sectores más a la derecha del partido gobernante.



"Salvaron a la Planificación Familiar y al Obamacare", el sistema de salud implantado bajo la presidencia del demócrata Barack Obama, agregó.



Las divisiones en el Partido Republicano hicieron que el intento de reforma del Obamacare, presentado por Trump como uno de sus principales objetivos de este comienzo de gestión, naufragara en el Congreso.



Tras un día de consultas y reflexiones, Trump regresó a su habitual estilo, al atacar frontalmente a los grupos ultraconservadores.



El Club for Growth and Heritage, que propone fuertes reducciones del gasto público, tiene influencia en los sectores conservadores de Washington y habría financiado una campaña destinada a que los legisladores republicanos rechazaran el proyecto de reforma del Obamacare defendido por el gobierno.



Es un fuerte opositor a Trump, al que considera como perteneciente "a la peor clase de político".



Al invocar en su texto a los servicios de Planificación Familiar, los mayores proveedores de operaciones de interrupción de embarazo, Trump estaría mostrando su intención de movilizar a sus bases para nuevas batallas que se avecinan en este frente.