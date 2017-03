Familia vivió angustia en guerra campal de Tamsa

Jazmín, su mamá y su abuela pasaron media hora con el pecho en el suelo mientras la colonia Casa Tamsa en Boca del Río se convertía en zona de guerra. Era de madrugada y Salvador, el hombre de la casa, no estaba.



Lo primero que le cruzó a Jazmín por la mente era un enfrentamiento delincuencial en un Veracruz que ha ocupado las primeras planas nacionales e internacionales por sus elevados índices de violencia.



Después la desesperación de su abuela, una mujer de 76 años de edad con padecimientos cardíacos, viuda de un pensionado de Tenaris Tamsa, le recordó que su tío Salvador Hernández no estaba, que había salido 20 minutos antes, pero nadie se atrevió a salir.



La comunicación entre vecinos inició inmediatamente se comenzaron a escuchar los primeros disparos, la toma del auditorio sindical de Tamsa se había salido de control.



“En el momento sientes angustia, todo pasa muy rápido y sientes angustia de no saber qué es lo que está sucediendo. Cuando mi abuela me dice que mi tío se había ido y me empieza a explicar un poco y me dice que es por apoyo al “Profe” y cuando mi amigo me había hablado minutos antes para decirme que había gente que había gente que venía en grupos, en carros, que eran obreros de Tamsa y que estaban rodeando la colonia descansé un poco pensando que ya no eran cuestiones de narcotráfico sino que era un enfrentamiento.



“Escuchamos balazos pero no pensamos que fuera a terminar en tragedia, pensamos que eran al aire”, platica Jazmín.



Tras los peores 30 minutos de su vida la familia inició la búsqueda de Salvador, llamaron a la Cruz Roja pero no recibieron datos hasta las 9:00 de la mañana que vio su nombre entre la lista de heridos y fallecidos que se difundió en los medios de comunicación.



Salvador Hernández es un obrero rescindido de Tenaris Tamsa que trabaja como hogdoguero en el negocio familiar junto a su mamá. Su trabajo, además de preparar los productos le exige arrastrar un puestecito ambulante desde su casa hasta el parque de la colonia.



Hace años que se sumó a la lucha de José Carlos Guevara Moreno “El Profe” con la esperanza de volver a colocarse en la empresa. A él una bala le perforó la cadera la madrugada del 24 de marzo durante la trifulca.



“Él recibió una bala en la ingle izquierda, la bala le perforó el hueso de la cadera, entonces él ahorita está necesitando una placa o un implante para poder reconstruir… tiene que esperar porque la herida está infectada, no lo pueden operar de momento… No aplaudo a uno ni a otro, cada quien defendía sus derechos, para mí quizá no era la forma de que se llegara a tal extremo”, finaliza la sobrina de Hernández.