En pénaltis, Cruz Azul gana a Pumas en amistoso

Cruz Azul y Pumas sostuvieron un encuentro amistoso este sábado en el Cotton Bowl de Texas, Estados Unidos, con el afán de no perder ritmo de cara al último tramo del torneo de Clausura 2017 . Los celestes se llevaron el triunfo por la vía de los penales tras el 1-1 en el tiempo regular.



Ambos conjuntos salieron con algunas modificaciones en comparación con lo que vienen mostrando semana a semana en el torneo mexicano, y pese a ello, tanto cementeros como universitarios ofrecieron un partido con emociones en ambos marcos.



La primera mitad resultó entretenida para la afición que se dio cita en el recinto texano. Muy temprano en el encuentro se le presentó la gran oportunidad a los Pumas de abrir el marcador vía penal, pero un atinado Guillermo Allison detuvo el tiro felino.



A unos minutos del final del primer tiempo, el lateral cementero falló la jugada más clara del partido, luego de un descuido defensivo de la zaga felina; Adrián Aldrete quedó mano a mano con el arquero Palacios, pero su salida atenta provocó la falla del ofensor.



En el complemento el mismo Aldrete aventajaba a los celestes al minuto 71 gracias a una ejecución de zurda con la complacencia del meta felino regalando gran parte del poste que debía defender.



Minutos después vendría la respuesta de Pumas ; vía córner Antonio García apenas toco el balón y le bastó para clavar el empate, ante los reclamos de Guillermo Allison quien alegaba falta sobre su persona al no poder tomar la pelota por elevación.



El resultado obligó a la tanda de penales para decretar a un vencedor. La Máquina ejecutó de forma perfecta los tiros que disponía mientras que por parte de Pumas solo el primer cobrador, Alan Mendoza, acertó



Al final, el cuadro de Paco Jémez se quedó con la victoria, 1-1 en tiempo reglamentario y 4-1 en penales, resultado que inyecta motivación al cuadro de La Noria para intentar conseguir un boleto a Liguilla a falta de seis jornadas (incluida la pospuesta fecha seis) para que culmine la fase regular de la Liga MX .





