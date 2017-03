¡Es un niño! Liam Payne se convierte en padre

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-25-20:10:27 Redacción Foto tomada de IG

Liam Payne, integrante de la boyband One Direction, y la también cantante Cheryl Tweedy están felices de compartir la noticia a sus miles de seguidores en redes sociales, ¡ya son papás!



El cantante publicó en su cuenta de Instagram la imagen del recién nacido junto con una bienvenida al bebé, el post ya fue compartido casi por 100 mil usuarios.



''Estoy increíblemente feliz de dar la bienvenida a nuestro nuevo bebé, es un momento que nunca olvidaré por el resto de mi vida”, escribió.



''Estoy completamente asombrado de su madre, el camino ha sido increíble, ella realmente hizo mis sueños realidad. No hemos elegido un nombrado aún, pero él ya está capturando corazones incluyendo el mío. Me siento muy bendecido”, continuó Liam.



Cheryl y Liam son pareja desde comienzos de 2016, aunque se habían conocido en 2009 cuando él participó del concurso The X Factor en 2009, del que ella era jurado.



Cuando comenzaron a salir, ella estaba terminando de firmar los papeles de su segundo divorcio con el empresario francés Jean Bernard Fernández Versini.



Con información de http://www.excelsior.com.mx/funcion/2017/03/25/1154124