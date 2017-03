En enfrentamiento de Tamsa se usaron armas exclusivas del Ejército, señala Winckler

El Fiscal General del Estado de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, informó que en el lugar donde sucedió el enfrentamiento entre empleados de Tenaris Tamsa –en la pugna por la dirigencia sindical- fueron encontrados casquillos sin percutir de armas largas de uso exclusivo del Ejército.



“Es importante señalar que en el lugar del evento fueron recolectados múltiples casquillos percutidos de diversos calibres y dos casquillos útiles sin percutir de diversas armas tanto largas como cortas, algunas de ellas de uso exclusivo del Ejército”, especificó el titular de la FGEV.



Los casquillos correspondientes a las armas largas de uso exclusivo del Ejército, respondió, no están percutidos sin embargo si es necesario la FGEV hará un desglose ante la Procuraduría General de la República.



Winckler Ortiz aseguró que la fiscalía a su cargo sancionará a quien resulte responsable sin importar si se trata de empleados, adheridos al sindicato o funcionarios de Tenaris Tamsa, destacó que ya se investiga por qué se permitió salir a los trabajadores en horario laboral.



“Se hizo un barrido de las cámaras que pudiera haber en la zona y se han pedido diversos informes tanto a corporaciones como a la empresa Tamsa, es importante saber algunas circunstancias en torno a la empresa, sobre todo por trabajadores que salieron en su horario laboral y acudieron al lugar donde se suscitaron los hechos.



“Consideramos que los trabajadores no son delincuentes, son gente honrada, gente respetuosa de la Ley, y que se actuará con firmeza y se aplicará la Ley en contra de los responsables, de la comisión de estos delitos o quienes ordenaron, maquinaron o planearon los mismos porque un conflicto intersindical no puede derivar en actos donde las personas pierdan la vida o salgan lesionadas, esto no quedará impune así se tenga que llegar a niveles de la empresa, de sindicato o de cualquier otra persona”, destacó Winckler Ortiz.



El titular de la FGEV informó en rueda de prensa que han sido requeridos para rendir declaración Pascual Lagunes Ochoa, José Carlos Guevara Moreno “El Profe” y el director de Tenaris Tamsa, Sergio de la Maza Jiménez, sin embargo ninguno ha comparecido.



“La Ley señala que toda persona que sea invitada por la Fiscalía a rendir una entrevista tiene que comparecer, si no comparece la Ley señala también las medidas de apremio a las que se pueden hacer lugar”, aseguró.



Respecto a los daños materiales ocurridos en el lugar donde la madrugada del 24 de marzo se enfrentaron obreros simpatizantes a Lagunes Ochoa y Guevara Moreno en pugna por la secretaría general del Sindicato Unidad y Progreso, el fiscal invitó a quien haya sufrido en su propiedad algún daño para que se acerque a la Fiscalía y presenten las querellas correspondientes.