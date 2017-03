Presumirá Antorcha ‘músculo’ en la zona Sur

Pedro San Juan/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-25-19:18:40 Acayucan Los Antorchistas esperan resultados, en cuanto a toda una serie de obras que mencionan como: “rezagadas”

Marco Antonio Lázaro Cano, líder en la zona sur de Veracruz la agrupación filian del tricolor “Antorcha Campesina” espera reunir este domingo 26 de marzo a alrededor de 25 mil seguidores, como una forma de “demostrar el músculo”, para luego exigir resultados de los primeros cien días de Gobierno del licenciado Miguel Ángel Yunes Linares.



En entrevista reciente, que concedió en la comunidad indígena de acayuqueña de “Pitalillo”, Lázaro Cano expresó: “Son muchos compromisos, como es el caso de los subsidios a los albergues, que cuando llegas a la Secretaría de Desarrollo Social, la dependencia desconoce los acuerdos”.



“Como no se cumplen los acuerdos, estamos en una etapa de valoración dentro de la organización, para ver qué medidas vamos a tomar ante estas negativas, no es un adeudo del Gobernador, sino que son obras pendientes, que han estado rezagadas, en el caso del sur, posiblemente estaríamos hablando de una inversión pendiente de entre 120 a 130 millones de pesos”, agregó.



“Como son Centros de Salud, Hospitales, caminos, el Acayucan-Soteapan, diríamos, que sigue estando tirado; y así podemos enumerar una serie de obras de drenajes y otras, que no están siendo tomadas en cuenta, en aproximadamente 45 comunidades de 17 municipios”.