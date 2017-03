En Minatitlán no respetan a voluntarias de la Cruz Roja

Marthin Ruiz Urbieta/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-25-17:37:50 Minatitlán Se busca proteger a las jóvenes de Cruz Roja para que no les falten el respeto La ciudadanía está respondiendo aceptablemente a la colecta anual de la Cruz Roja, pero causan preocupación los incidentes en que les faltan el respeto a las jóvenes que realizan la colecta en los cruceros, ya que se exponen a que los barbajanes les falten el respeto, como ya ha sucedido.



La presidenta de Cruz Roja, contadora Eneyda Sánchez Soto, confirma que la ciudadanía no se ha negado a realizar sus aportaciones en la calle “porque están viendo la necesidad cada vez más apremiante, de ayudar a esta institución, porque los accidentes crecen y las necesidades crecen”, considerando que es un buen augurio de tener una buena colecta en este mes y los dos meses siguientes, ya que la colecta se hará hasta el 31 de mayo.



Recordó la dama que es necesario que las ambulancias estén en buenas condiciones y con gente capacitada para salir a atender las emergencias, “y no por falta de ambulancia se pierda alguna vida”, por lo que también pide a la ciudadanía que procure facilitar el paso de las ambulancias para que lleguen con oportunidad al lugar en donde se necesite.



Y asimismo la contadora Eneyda Sánchez hace un llamado para que se respete a las jóvenes y a las damas voluntarias, que lo único que hacen es extender la ánfora para recibir la aportación de la ciudadanía, ya que se han suscitado algunos incidentes en que les faltan el respeto, por parte de sujetos que se ocupan en limpiar parabrisas en algunos cruceros de la ciudad.



Por eso se ha pedido la colaboración de la policía para que vigile constantemente esos puntos, en donde se encuentran las jóvenes y damas voluntarias, y así se pueda lograr la meta de la colecta y que no sea tan escaso como el año pasado.