Urgen en Tatahuicapan evitar fuga de aguas negras Tweet Un buen número de vecinos de la calle Agustín Acosta Lagunés del barrio primero de esta cabecera municipal, encabezados por el representante del barrio Jacinto Cruz Hernández, están que trinan contra las autoridades municipales y más con la regidora Viviana Martínez González, encargada de la comisión de agua y drenaje del municipio, porque no ha hecho nada para evitar que aguas negras y pestilentes sigan corriendo a flor de tierra en la mencionada arteria Tatahuicapan - 2017-03-25 17:32:28 - René Martínez/ Gabriel Bautista / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Gabriel Bautista/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-25-17:33:13 Tatahuicapan En tubos quebrado y hundidos se encuentra la red de drenaje de la calle Acosta Lagunés, pero nadie hace nada por componerlo Un buen número de vecinos de la calle Agustín Acosta Lagunés del barrio primero de esta cabecera municipal, encabezados por el representante del barrio Jacinto Cruz Hernández, están que trinan contra las autoridades municipales y más con la regidora Viviana Martínez González, encargada de la comisión de agua y drenaje del municipio, porque no ha hecho nada para evitar que aguas negras y pestilentes sigan corriendo a flor de tierra en la mencionada arteria.



Aseguran los molestos vecinos que tiene por lo menos un año que ha estado reportando las pésimas condiciones de la red de drenaje, en algunos tramos quebrados, otros hundido por el paso de los vehículos y otro por el simple acomodo de la tierras; lo cierto es que son muchos tramos lo que están afectados.



Sin embargo, la edil ha hecho caso omiso a la petición de los vecinos; el primer escrito fue entregado el 24 de junio del 2016, después de ahí han hecho y dado una serie de documentos que hasta la fecha no han tenido después.



Lo peor de esto, que cuando se le va a busca a regidora, su empleada dice que anda en la ciudad de Xalapa gestionando obras, o apoyo, lo cierto que por una u otra razón nunca está en su oficina.



Los pestilentes olores, se dan más al medio día cuando, cuando la tempera del Sol es más candente e inclemente, este llega hasta el centro de Salud, por ellos, los vecinos están pidiendo a las autoridades se den una vuelta por esa parte de la cabecera municipal.

