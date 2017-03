Con muy pocos avances en el caso Cofisur

Valentín Alor/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-25-17:19:01 Coatzacoalcos Este sábado se volvieron a reunir ahorradores de Cofisur, ahora en la Sala de Cabildo, del ayuntamiento de Coatzacoalcos.

Un grupo de ahorradores defraudados por la Cooperativa Financiera del Sur (Cofisur) sostuvieron una reunión este fin de semana, con el fin de conocer cuáles han sido los avances del caso, los cuales han sido muy pocos, pues siguen sin recuperar su dinero.



La reunión se llevó a cabo la tarde de este sábado en la sala de Cabildo del Ayuntamiento de Coatzacoalcos, a donde los afectados llegaron antes de la hora que los habían citado.



“No es posible que a seis años de este hecho lamentable para la ciudad y otras ciudades, ninguna autoridad haga hecho valer su responsabilidad, son ciegos, son omisos”, exclamó durante un discurso el abogado Antonio Yañez.



Ante el grupo de personas que se vieron afectados por el caso de la financiera Cofisur, opinó que todo parecía que todo fue planeado para evitar atrapar a los responsables.



Aclaró que no fue defraudado por esta empresa, más bien su madre, una mujer viuda y de la tercera edad, quien no ha podido recuperar un millón 700 mil pesos.



Para finalizar recordó que no se pueden quedar callados, y necesitan elevarse para poder recuperar el patrimonio que perdieron.