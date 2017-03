Arranca la re-afiliación al Seguro Popular 2017

El Secretario de Salud, José Narro Robles, arrancó a nivel nacional la re-afiliación al Seguro Popular 2017, así como las acciones de fortalecimiento Prospera, porque sostuvo que la salud no admite distingos de ninguna naturaleza.



Se espera que en este año se lleven a cabo más de 17 millones de re-afiliaciones, de un total de 55 millones de afiliados. Al Estado de México corresponden cerca de dos millones de re-afiliaciones, mientras el padrón de afiliados es de ocho millones.



En el acto, en el que sobre todo participaron madres de familia, Narro Robles exhortó a hombres y mujeres a prevenir y cuidar la salud, los hábitos alimenticios, no fumar o consumir en exceso alcohol ni sustancias que dañan, vigilar el peso y practicarse pruebas de diagnóstico temprano para evitar enfermedades como diabetes, hipertensión arterial.



Refrendó el compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto con la salud, al afirmar que es fundamental y sin ella no hay avance ni desarrollo de un país.



Puntualizó que el Sector Salud cuenta con la infraestructura, equipamiento y recursos humanos suficientes para atender a todos los afiliados al Seguro Popular.



Explicó que la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) revisan y depuran debidamente la información, con el fin de identificar a la población sin cobertura de seguridad social y que deberían estar afiliados.



En los últimos meses, puntualizó el doctor José Narro, se han afiliado a casi 4.5 millones de personas que forman parte de Prospera, y continúa el objetivo de 1.8 millones que forman parte del programa de 65 y más.



Abundó que se avanza en el sistema nacional para que el carácter principal no sea el laboral sino el tema de ciudadanía, es decir, que todos los mexicanos tengan acceso a los servicios.



En visita de trabajo por el Estado de México, donde estuvo acompañado por el secretario Estatal de Salud, César Gómez Monge, ofrendó un minuto de aplausos para la ex presidenta municipal de Cuautitlán, Martha Elvia Fernández Sánchez, quien falleció recientemente.



Luego de que, en representación de las familias beneficiarias, Sandra Díaz Hernández, habló sobre las ventajas de contar con la póliza vigente del Seguro Popular, el Comisionado Nacional de Protección Social en Salud, Gabriel O´Shea Cuevas, consideró necesaria la actualización de las pólizas de las personas que cuentan con Seguro Popular, porque las enfermedades se presentan en cualquier momento.



Hizo un llamado a la población cuya póliza ya venció, a que acuda a los módulos de afiliación instalados en las unidades médicas para renovarla.



Durante el evento, se entregaron de manera simbólica pólizas de re-afiliación al Seguro Popular, unidades médicas (CECEI y Afiliación), remolques y uniformes.



Posteriormente, en el campo de fútbol ubicado a un costado del

Estadio, Narro Robles otorgó cinco uniformes a orientadores del Seguro Popular.