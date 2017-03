Donald Trump volvió atacar al Obamacare

Donald Trump volvió el sábado a la carga contra el sistema de salud heredado de su predecesor Barack Obama tras fracasar su proyecto de reforma: dijo que el Obamacare "explotará" y prometió a los estadounidenses una nueva ley cuyas carecterísticas no precisó.



Tras varias horas de silencio, el presidente de Estados Unidos recurrió otra vez a Twitter para denunciar el sistema de seguros de salud implementado por Obama y repudiado por los republicanos.



"Obamacare va a explotar y nosotros nos uniremos para construir juntos una súper ley de salud para EL PUEBLO. !No se preocupen!", escribió en la red social.



El mandatario sufrió una dura derrota con el retiro, el viernes a último momento, de su proyecto de reforma del sistema de salud, al no lograr que los legisladores de su propio partido lo respaldaran.



Trump llegó a la presidencia prometiendo aplicar sus cualidades como negociador, adquiridas a lo largo de su carrera empresarial, para lograr la aprobación de sus planes de gobierno.



Tras el fracaso del viernes, Trump se dijo "decepcionado" y "un poco sorprendido" pero evitó atacar a los legisladores de su partido y responsabilizó a la minoría demócrata.



Señaló también que dará vuelta la página y se concentrará en su próximo proyecto: una reforma fiscal que conduzca a una reducción de los impuestos.



En apenas nueve semanas en el poder, el magnate que asumió como jefe de Estado el 20 de enero se ha visto obligado a dar marcha atrás en dos ocasiones, tras el bloqueo por la justicia de sus decretos destinados a cerrar temporalmente las fronteras a personas provenientes de seis países musulmanes y la derrota de este viernes.