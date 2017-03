Veracruz, de los 5 estados más violentos: Especialista

Guillermo Carreón/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-24-20:57:35 Orizaba Eduardo Guerrero, especialista en seguridad pública nacional.

El estado de Veracruz se encuentra entre los cinco estados más violentos en el país, ya que ha aumentado la violencia en los últimos años, con un incremento tanto en la criminalidad como en conflictividad social, aseveró Eduardo Guerrero, especialista en seguridad pública nacional.



Entrevistado previo a la conferencia que sobre ese tema ofreció en la ciudad, indicó que el reto es mayúsculo para el gobernador ya que sólo estará en el cargo 20 meses lo que dificulta su trabajo porque al ser su periodo tan corto es posible que algunos actores no quieran negociar con él, pese a que es una persona capaz.



Mencionó que al hacer cambios en el aparato de seguridad ha dislocado arreglos que había ya entre los policías anteriores y el crimen organizado y ese rompimiento de pactos está generando mucha violencia en varios municipios.



Agregó que se necesita tanto el Ejército como a la Marina y la Gendarmería porque hay un gran déficit policial en México, ya que aunque hay alrededor de 350 mil policías estatales y municipales, muchos de ellos carecen de profesionalización, no están debidamente equipados y son fácilmente corrompibles por los bajos salarios que perciben.



Por el contrario, destacó, el crimen organizado es muy potente financieramente, en especial como los grupos que están en Tamaulipas y el norte del estado, ya que incluso los Zetas han llegado a utilizar misiles rusos en algún momento.



Indicó que durante la segunda mitad del sexenio de Fidel Herrera hubo un deterioro importante, una inacción contra los grupos criminales y los Zetas tomaron prominencia en esos años, aunque con la llegada de Javier Duarte hubo una estrategia dura y agresiva de carácter militar con el entonces titular de la Marina.



Mencionó que entonces entraron células del Cartel de Sinaloa, se decían los matazetas, en realidad eran del Cartel Jalisco Nueva Generación, Gente Nueva, pero al no encontrarse con operadores de alto nivel se fueron contra jovencitos que hacían de “halcones” y parejas sentimentales de sicarios y hubo muchos desaparecidos.



“Las fosas que ahora se están encontrando no son para mí ninguna sorpresa, después de lo que se vivió en esos años, estoy hablando de 2011.-2012, donde la Marina fue muy dura, con muchos riesgos de abusos”, expuso.



El especialista destacó que para acabar con esa violencia hacen falta estrategias, recursos, pues se trata de un estado densamente poblado, en donde también es importante el tema de conflictividad social por la descomposición del gobierno de Duarte en los últimos tres años.



Mencionó que por parte del gobierno federal ve el ánimo de apoyar a Veracruz porque además sabe que si se desestabiliza o crecen los problemas, eso afectará al país.