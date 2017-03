Solalinde hace juicio temerario en mi contra; no conozco ubicación de fosas clandestinas en Veracruz: Obispo

Obispo Eduardo Patiño Leal señala que las declaraciones del padre Alejandro Solalinde son \"juicios temerarios\" y las \"condenas no tienen sustento\", pues negó que los él o los presbíteros tengan conocimiento de lugares donde pudieran haber restos humanos e incluso recordó que ha sido la iglesia católica en la Diócesis de Córdoba la que ha apoyó a la Brigada Nacional de Búsqueda de Familiares desaparecidos siendo este municipio donde se hicieron los primeros hallazgos de fosas.



De tal manera que dijo que las acusaciones que ha hecho el padre Solalinde contra los obispos y sacerdotes de Veracruz \"estas declaraciones y condenas no tienen sustento, son bastante graves y genéricas que confunden y agravian a las iglesias locales, parecen un juicio sumario para condenar mediáticamente, se da como un hecho situaciones que no sucedieron, al menos no como el padre Solalinde las narra, hablaré ante todo de lo que se refiere a mi persona como obispo de Córdoba ya que soy él directamente aludido y solamente puedo hablar

de lo que si conozco y realmente me consta\", expresó monseñor Patiño.



Aclaró que su intención no es generar polémica, sino defender la verdad de modo que conociéndola, pues en las declaraciones dadas por Solalinde el Obispo señala que confunde los hechos y los tiempos, pues hizo referencia de la reunión con la citada reunión de obispos de las 8 Diócesis de Veracruz el 21 de junio de 2011 en la que abordaron el tema migratorio y apoyo solidario, en ese entonces dijo que no hubo ningún reclamo contra los obispos \"él nos pidió no hacer público su encuentro con nosotros y entendíamos que era justificado por la prudencia de cuidar su seguridad e integridad física\".



Agregó, \"el tema de las fosas o cuevas, según lo que recuerdo el padre nos comentó, según testimonios recabados que deberían haber lugares donde se escondieran o inhumaran cadáveres de migrantes asesinados, varios comentamos que con macabra frecuencia los medios reportaban cuerpos abandonados, entre los cañales y en los ríos, eran como un cementerio a cielo abierto\", asimismo indicó que \"los familiares de los muertos eran consolados y acompañados por nuestros sacerdotes para darles Cristiana sepultura, esta situación la vengo denunciando por años, como consta en los medios que cubren mis ruedas de prensa dominicales\", aclaró.



Dijo que desde su llegada como Obispo le contaron de una siniestra leyenda de los gatilleros, a los que entre los años 80 y 90 \"Tomasin\" y \"Gargallo\" se les atribuían muchos asesinatos, acumulando los cadáveres en Norias o pozos de agua, \"por eso no me parecería raro que los narco delincuentes o sicarios estuvieran haciendo algo parecido\", expresó.



Por lo anterior dijo \"ahora que he repasado las declaraciones

mediáticas del padre Solalinde, no recuerdo que se haya hablado de

cuevas o cavernas, tampoco que yo le hubiera comentado que no era una

sino dos, quizás mi memoria me falle, de los detalles expresados en

esa reunión pues han pasado 6 años, destacó.



Aseguró que ni él, ni algún otro hermano sacerdote u obispo, ni tampoco ahora tienen información alguna de un lugar concreto donde se oculten cuerpos de personas asesinadas, por eso hace más de un año expresó a los medios \"que no podría dormir tranquilo una noche sabiendo de la ubicación de una fosa y sino lo hubiese denunciado ese mismos día a las autoridades y a los medios\".



Lo que al contrario dijo que fue el padre Solalinde quién precisamente ha dicho a los medios que él ya sabia de un lugar concreto, pero que no lo relevaba a la prensa, porque se negaba a dar a conocer el lugar donde se encuentran las fosas comunes para que él Gobierno no limpie las evidencias. \"Está era la justificación que daba para no relevar este lugar concreto y pongo ahí para ustedes confrontar es sitio de internet donde aparecen sus declaraciones\".



Por lo anterior dijo que el padre debe reflexionar y rectificar sus acusaciones, \"los obispos no sabíamos, ni sabemos sobre localización alguna de fosas y lo que sea, por lo tanto no solapamos a nadie, menos por supuestos favores de los gobernantes\".



Asimismo expuso, \"al parecer aún no ha denunciado su ubicación, quizás él tenga razones válidas para no hacerlo, sea por no exponer la vida de otras personas o por qué no le tiene confianza a las autoridades, puede comprender esto, no lo juzgo ni lo condenó, tampoco atribuyó su silencio a favores o intereses que quisiera conseguir\".



Previo a las aclaraciones reconoció la labor del presbítero Solalinde en relación a su trabajo en relación a los migrantes, aunque reconoció que es apasionado y dijo \"en lo que no coincido con el padre Solalinde es en su postura un tanto maniquea o simplista, según la cual, sól los que trabajan a su estilo son valiosos, mientras el resto queda anulado o despreciado, como si sólo unos fueran los buenos y valientes, mientras los demás serían los malos mediocres, además de

cobardes o incluso cómplices\", expresó.



\"Yo respeto su conciencia y decisiones, pero también le pido respete la de nuestros hermanos en el sacerdocio y la de los pastores de la iglesia\", pues señaló la confusión de eventos fechas\", y dijo que nadie hizo alguna grabación de la reunión de los obispos, \"con todo respeto creo que el padre Solalinde en su apasionamiento por esta tragedia humanitaria que le es tan cercana combina situaciones que se dan en distintos lugares y tiempos\", pues según sus declaraciones que se pueden escuchar en un audio del 15 de marzo de este año 2017, creo que empalma dos eventos, combina información de la reunión de los

obispos con la provincia en Veracruz, con otra diligencia de 4 personas ante un funcionario de migración en 2009 en la que se dice que se tiene grabación\", en eso reprodujo la grabación de declaraciones a un programa de radio hechas por Solalinde.



Aclaró que no ha impartido sacramentos a las familias de los gobernadores anteriores solamente el respeto que se merecían como autoridad constituida, \"basta decir que no he celebrado sacramentos de los familiares de los tres gobernadores anteriores en estos 17 años que llevo como Obispo de Córdoba\", agregó, \"yo haría un llamado al padre a qué quizá aporte las pruebas o sobre todo si tiene la ubicación y no la revela\", fueron parte de las declaraciones dadas por Monseñor Patiño Leal.