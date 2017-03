Eliminatorias Concacaf; México 2-0 ante Costa Rica

Agencia AFP/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-24-20:18:20 Ciudad de México

La selección de Costa Rica visita el Estadio Azteca para enfrentar a la Selección Mexicana de Fubtol. Sigue el partido en vivo.



México llega al enfrentamiento con un récord de 1 victoria y 1 empate en el hexagonal final , con lo cual suma 4 puntos y se ubica en la segunda posición. La Selección Mexicana de Futbol buscará derrotar a Costa Rica para escalar a la primera posición.



MINUTO A MINUTO





73' | Damm derribó a Venegas pero no recibió la amarilla.



72' | Guzmán de Costa Rica disparó desde fuera del área, pero el balón se fue desviado.



71' | Ruiz mandó entro al área de México, pero Campbel no pudo conectar.



70' | Mucha afición tica en el Azteca



69' | Jiménez mandó pase largo a Damm, pero el balón terminó en saque de meta.



68' | Borges mandó centro al área de México, pero Ochoa se queda con el balón.



67' | Navas cometió el mismo error que contra el Betis con el Real Madrid.



56' | ¡SUENA EL CIELITO LINDO EN EL ESTADIO! Incríble momento en el Azteca.



55' | Así fue el mosaico y la monumental bandera previo al juego.



54' | Cambio de Costa Rica. Salió Bolaños y entró Campbell.



52' | Vela remató de cabeza al arco de Keylor, pero el balón se fue desviado.



51' | México arranca con el control del balón. Costa Rica espera en su campo.



49' | GALERÍA | El Tri lo gana pero en el duelo de bellezas está empatado. Aquí el lado bello del México vs Costa Rica.



48' | Damm intentó desbordar por derecha pero su balón se fue por línea de fondo.



47' | Cambio de México al descanso. Salió Oribe y entró Damm.



46' | ¡INICIA EL SEGUNDO TIEMPO! México a concretar la victoria.

México 2-0 Costa Rica | Primer Tiempo, Hexagonal Concacaf





45+1' | ¡SE TERMINÓ EL JUEGO! México lo gana 2-0 al descanso con goles de Chicharito y Araujo.



45' | Keylor Navas hizo un Keylor Navas al quedarse con el balón dentro de la portería, ante el remate de Araujo.



México 2-0 Costa Rica



44' | ¡GOOOOL DE MÉXICO! ¡GOOOL DE ARAUJO!



42' | ¡CERCA MÉXICO! Layún mandó centro peligroso, pero Calvo mandó a tiro d esquina.





40' | ¡PERDONAN A MORENO! El defensa azteca cometió fuerte entrada, pero le perdonaron la segudna amarilla.



39' | Amarilla para Moreno de México por falta en medio campo.



38' | Matarrita de Costa Rica comandó el contragolpe, pero la defensa cortó en el último momento.



37' | Layún cobró el tiro libre pero se fue a tiro de esquina.



35' | ¡Falta sobre Chicharito! Hernández se perfiló sólo frente al arco y fue derribado en las afueras del área. Posibilidad para México con Márquez.



33' | Bryan Ruiz cayó pro falta de Herrera y es tiro libre para Costa Rica.



32' | Ruiz de Costa Rica se fue quitando rivales en el área, pero Márquez cortó su avance.



30' | México tiene 66% de posesión, mientras que Costa Rica cuenta con el 34%.



29' | Costa Rica intentó con balón largo, pero es saque de manos para Ochoa.



28' | Venegas cometió falta sobre Chicharito, quien se duele en el césped.



27' | Márquez rechazó de cabeza tiro de esquina tico



26' | Oribe cometió falta sobre Bolaños. Balón para los ticos.



25' | ¡PERDONÓ ORIBE! Tuvo el balón frente al arco, pero no conectó de buena forma y la envió para afuera.



24' | Peralta remató el tiro de esquina, pero Keylor se quedó con el balón. Previamente marcaron falta.



23' | Layún intentó centro al área, pero ganó tiro de esquina.



22' | Así el recuento del récord de Chicharito en la Selección Mexicana.



21' | Chicharito intentó alcanzar balón largo, pero terminó en saque de manos.



13\' | ¡CERCA LOS TICOS! Ahora fue Bolaños con disparo desde fuera del área, pero el balón pasó apenas desviado.



12\' | ¡CERCA COSTA RICA! Calvo remató de cabeza dentro del área, pero Ochoa atajó de gran forma.



10\' | Primeros minutos del encuentro. Te presentamos las imágenes del color en el Azteca.



8\' | Matarrita disparó al arco de México, pero el balón terminó en manos de Ochoa.



7\' | Oribe conectó con Jonathan, sirvió en solitario a Chicharito, quien de manera sutil, picó el balón ante la salida de Navas para abrir el marcador. Iguala la marca de Borgetti con 46 goles.



México 1-0 Costa Rica



6\' | ¡GOOOOL DE MÉXICO! ¡GOOOOL DE CHICHARITO! ¡GOOOL DE RÉCORD!



5\' | Ruiz mandó pase largo para Costa Rica, pero el balón terminó en manos de Ochoa.



4\' | Vela mandó centro al área, pero Oribe no pudo contactar.



3\' | Dos Santos cometió falta sobre Borges. Balón para Costa Rica.



2\' | Tan pronto inició el juego, la afición se hizo sentir con loe \'Óles\'.



1\' | ¡INICIA EL JUEGO! México a hacer valer el Azteca contra Costa Rica.