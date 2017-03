Ganado destazado causa temor en Sayula

Cinthya Trinidad/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-24-20:10:50 Sayula de Alemán Temor en la zona rural de Sayula de Alemán, debido a que animal salvaje estaría atacando sus becerros.

Pobladores de la zona rural de Sayula de Alemán, están atemorizados debido a que en las últimas horas localizaron algunos becerros destazados y aunque no dudan que se trata de personas dedicadas al abigeato también temen que se trate de algún animal salvaje.



Este viernes apareció la cabeza de un becerro; a unos metros estaba el cuerpo sin las vísceras, por lo que no creen que se traten de ladrones de ganado; días antes una vaca tenía las mismas características del ataque, apareció con rasguños en diferentes partes del cuerpo, la cabeza estaba cercenada y además le faltaban los ojos, no se robaron nada.



El agricultor Pedro Jiménez García, de 45 años de edad, comenta que la mañana de este viernes al inspeccionar su parcela ubicada en la congregación sayuleña de Aguilera, encontró muerto un becerro de su propiedad.



Algunos de sus vecinos han localizado a sus animales muertos de la misma forma.