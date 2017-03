Se encadenan ante ex campo nazi de Auschwitz

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-24-19:58:53 Archivo

Catorce personas de entre 20 y 27 años se desnudaron y se encadenaron entre ellas el viernes ante el excampo de exterminio nazi de Auschwitz en el sur de Polonia, tras haber degollado a un cordero, indicó el museo del campo.



Los miembros del grupo, hombres y mujeres, cuya identidad y motivos aún se desconocen, se hicieron filmar por un dron, según una televisión local.



También ataron un cartel con la inscripción en rojo "Love" (amor) en lo alto del célebre portal del excampo nazi en el que se puede leer "Arbeit macht frei" (el trabajo os hace libres), según un medio de Cracovia.



Los guardias del museo intervinieron enseguida, precisa el comunicado del museo publicado en Twitter.



Las fuerzas de seguridad detuvieron a las 14 personas, polacos y extranjeros, indicó a la AFP la portavoz de la policía local, Malgorzata Jurecka, sin precisar las nacionalidades de los extranjeros implicados.



"Esas personas fueron conducidas a una comisaría para ser interrogadas. Un importante grupo de policías está en el lugar" de los hechos, añadió. "Vamos a informar a la fiscalía de lo ocurrido. Probablemente los inculparán por ultraje a un monumento o un lugar histórico".



"Estamos indignados ante el intento de utilizar este lugar de conmemoración para cualquier tipo de manifestación, hiriendo la memoria de miles de víctimas. Es una acción condenable", declaró a la AFP un portavoz del museo, Bartosz Bartyzel.



"Semejante incidente es totalmente inédito en Auschwitz, no puedo comentarlo", declaró por su parte el director del museo del excampo nazi, Piotr Cywinski. "No sé nada de sus motivos".



Entre 1940 y comienzos de 1945, la Alemania nazi exterminó en Auschwitz-Birkenau a cerca de 1,1 millones de personas, entre ellas un millón de judíos de distintos países europeos.



En enero de 1945, el Ejército Rojo liberó el campo en el que también murieron 80.000 polacos no judíos, 25.000 gitanos y 20.000 soldados soviéticos.