Instalación anti-Trump es desplazada fuera de EU

Una instalación del actor Shia LaBeouf que pretendía convertirse en un foro de expresión anti-Trump durante el mandato del presidente estadounidense, fue desplazada por tercera vez por amenazas de extremistas que llegaron a Liverpool, de donde fue desalojada el viernes.



El día de la investidura de Donald Tump como presidente, el colectivo LaBeouf, Rönkk y Turner había instalado una cámara afuera del museo de la imagen de Nueva York e invitó al público a gritar el eslogan escrito encima: "He Will Not Divide Us" (Él no nos dividirá).



La cámara giraba sin interrupción y las imágenes fueron retransmitidas continuamente sobre un sitio de internet. El objetivo era mantener la instalación durante todo el mandato de Trump.



Pero el 10 de febrero, sólo unas semanas más tarde, el museo decidió retirar la instalación, considerando que el lugar se había convertido en "un polvorín de violencia", evocando numerosos incidentes que implicaban a seguidores de Donald Trump.



El colectivo trasladó su proyecto a Nuevo México, al exterior del teatro El Rey, una sala de espectáculo de Albuquerque (sudoeste).



Pero allí también se produjeron incidentes y la instalación fue suspendida nuevamente el 8 de marzo. Shia LaBeouf dijo entonces en su cuenta de Twitter que en los alrededores del teatro se habían escuchado disparos.



El colectivo decidió modificar su proyecto e instalar en un lugar secreto una bandera con el eslogan "He Will Not Divide Us" y cuya imagen, filmada de manera continua, debía ser retransmitida en directo hasta el fin del mandato.



Pero según la Foundation for Art and Creative Technology (FACT), de Liverpool, en Reino Unido, que acogió después el proyecto, unos "supremacistas blancos" encontraron el lugar donde fue instalada la bandera y se la robaron.



El FACT, un lugar dedicado a la imagen y las artes, tomó el relevo y colocó el miércoles la misma bandera.



"Los hechos demostraron que Estados Unidos ya no es un lugar seguro que permita la existencia de esta obra", lamentaron los tres miembros del colectivo, en una declaración publicada en el sitio del FACT.



Pero la tregua duró poco: el establecimiento retiró este viernes la bandera "por recomendación de la policía", indicó en su sitio, señalando "intrusiones".



La cuenta de Twitter @ReadyPlayerOn publicó una foto de dos personas enmascaradas, que supuestamente se encontraban sobre el techo del FACT.