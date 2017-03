Aceptación y rechazo tras designación de coalición PAN-PRD

La designación de candidatos de la coalición PAN-PRD en municipios del Distrito 20 local, causó en la mayoría de casos aprobación y en otros rechazó al señalar supuestas imposiciones.



En el caso del municipio de Santa Ana, el Consejo Electivo del Partido de la Revolución Democrática donde el PRD encabeza la coalición, Mario Alberto Vargas Amador, fue ratificado y bien visto por la militancia y los ciudadanos.



Apegados a lo que marca la reglamentación interna del Partido y de acuerdo con el dictamen realizado de cada uno de los precandidatos registrados, la Comisión de Candidaturas y la Comisión de Seguimiento eligieron candidatos en 24 demarcaciones, hombres y mujeres con perfiles idóneos, honestos y ganadores para los municipios que abanderará el PRD dentro de la coalición “Contigo, el Cambio Sigue”.



Mario Alberto Vargas, no es ningún improvisado, ya que ha trabajado en gestiones a través de la organización campesina CODUC A.C., lo mismo ha logrado inscribir al municipio de Atzacan al Banco Nacional de Alimentos Indígenas A.C., con el cual en próximos días se tiene previsto recibir apoyos para las familias más vulnerables del municipio.



En Ixhuatlancillo donde también el PRD encabeza, Israel Pérez Villegas fue ratificado, junto con Baldomero Montiel Esteves por el municipio de Mariano Escobedo; la designación de ambos no ha tenido reclamo alguno y con ello se esperan resultados positivos para la coalición.



En el municipio de La Perla el PAN lleva la coalición con el abanderado Miguel Ángel Bautista, ex alcalde de ese municipio a quien se le confió la encomienda de continuar con el desarrollo del municipio, lo cual ha sido bien visto por la militancia.



Anuncian renuncias a regidurías en Nogales



En los municipios de Río Blanco y Nogales, la designación de los llamados “candidatos débiles o a modo”, Amando Ruiz y Alma Leticia Reyes Vanegas, ha sido motivo de reclamo de militantes, al considerar que sus municipios prácticamente fueron entregados.



Al menos los militantes inscritos a las regidurías dos y tres, Bernardino Romero Rosaria y María Eufemia López González estarían en condiciones de renunciar a su intención de competir tras la citada designación.



En Río Blanco, militantes también se dijeron inconformes por haber dejado fuera a perfiles que garantizaban un cambio positivo para el municipio, rechazando la candidatura de Amando Ruíz a quien tachan de soberbio y falto de capacidad para ocupar un puesto tan importante.



En el caso de Maltrata donde el PAN también lleva la candidatura de coalición, hubo amplia aceptación por la designación de la candidata Sarai Merino Machorro de quien confía puede sacar adelante al municipio por sus conocimientos en la administración pública y gestión.