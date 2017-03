Baja producción de aguacate en Nogales

La falta de programas de capacitación al campo y acompañamiento a productores de aguacate de parte de gobiernos en este municipio, no ha detonado todo el potencial que pudiera tener este producto que ya se encuentra en los estándares de exportación, lamentaron productores de la comunidad Palo Verde.



Señalaron que el proyecto de la siembra del aguacate has lo sacaron por méritos propios de familias que en su momento han tenido que invertir recursos a riesgo de perderlo todo, porque ni siquiera el Ayuntamiento de Nogales ha respaldado su labor.



“Para nosotros en el rancho que no tenemos estudio, nos cuesta trabajo salir adelante. Te dicen tanto que te bloquean, luego son muchos trámites para obtener un apoyo, nos ponen a buscar documentos y que debemos llevarlos hasta Xalapa y al final no nos dan nada porque hay quien lucra con ese beneficio que nos tocaba”, exhibió una productora de aguacate de nombre Rosa María.



Nosotros como mujeres emprendemos la mayoría de proyectos, dijo, pero no

hay apoyo de las autoridades, no se le da seguimiento a los proyectos que metemos ni acompañamiento para realizar los trámites. Sé que el Gobierno tiene apoyos pero uno no sabe cómo gestionarlos.



Otros apoyos, dijo, se quedan en la gente que se dedica a buscar programas y que utiliza a los campesinos para quedarse con el dinero. El actual alcalde dijo que nos iba a apoyar para sacar el proyecto del aguacate y cuando quedó prácticamente nos cerró la puerta.



“Nos dice que no está que salió a junta y nunca hizo nada. Hemos venido varias gentes en comunidad y muchas cosas no las ha cumplido, pero no ha querido salir. Luego por un documento firmado nos dijo que nos iba a apoyar, eso fue en marzo del año pasado y estamos a un año y hasta el momento no ha habido nada”, concluyó.