Exigen justicia por crimen de Miroslava Breach

La periodista Miroslava Breach Velducea recibió una amenaza anónima después de que publicó un texto sobre las expulsiones por el crimen en la Sierra Tarahumara, pero las autoridades no le prestaron la debida importancia, denuncia el diario La Jornada en su editorial de este viernes, un día después de que la corresponsal en Chihuahua fue asesinada.



“El homicida dejó una cartulina en el lugar de los hechos diciendo que la habían ultimado por ‘lengüona’”, menciona el rotativo en el texto titulado “¡Ya Basta!”.



La Jornada sostiene que el asesinato de Miroslava Breach muestra a un gremio periodístico cada vez más desprotegido ante los criminales, pues la impunidad que rodea las agresiones en su contra es un aliciente para que sus perpetradores sigan cometiéndolas.



“La violencia que sufren provoca que no se pueda informar de lo que verdaderamente está pasando en este país. Prácticamente no hay entidad que escape a ella. Cada vez es más peligroso decir la verdad”.





