Casi lista la contienda por el poder en Coatzacoalcos

Archivo / Agencia Imagen del Golfo2017-03-24-18:24:58 Coatzacoalcos

Coatzacoalcos ya tiene candidatos para la renovación de la alcaldía y el cabildo; la mayoría de los partidos políticos han definido a sus abanderados, quienes se preparan para la contienda del 4 de junio.



Uno de los primeros en elegir a su candidato, fue el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), quien designó a Víctor Carranza Rosaldo como su principal carta.



Al mismo tiempo, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) obtuvo a su candidato prácticamente el mismo día del registro de precandidatos, pues para este municipio, en la alianza PRI-PVEM sólo se registró el diputado local con licencia y líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Manuel Vasconcelos Guevara.



Movimiento Ciudadano tampoco se quedó atrás, y ha llevado como único abanderado al abogado y exsubprocurador de Justicia en la zona sur, Jorge Yunis Manzanares, pues Flora Tania Cruz Santos, quien también pretendía inscribirse, no alcanzó los tiempos marcados por el partido y el Organismo Público Local Electoral (OPLE).



Finalmente, luego de una semana de retraso, el Partido Acción Nacional (PAN) designó también a su candidato; se trata del expriista Jesús Moreno Delgado, cuyo nombramiento tendrá que ser ratificado a más tardar el lunes.





ESTÁN POR DEFINIR



Quienes no han definido aún, son los partidos Encuentro Social (PES) y Nueva Alianza (Panal).



En cuanto a los aspirantes a candidatos independientes, sólo dos formalizaron su registro ante el OPLE: Esteban Valles Martínez y Abel Antonio Solar Sánchez. Será el lunes 27 de marzo cuando el organismo electoral determine si éstos cumplieron o no con los requisitos para obtener su candidatura.