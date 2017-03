Jesús Moreno con el PAN por alcaldía de Coatza

Beto Ramos/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-24-18:15:48 Coatzacoalcos La designación de Jesús Moreno Delgado como candidato del PAN a la alcaldía de Coatzacoalcos, no tiene contentos a muchos panistas. Jesús Moreno Delgado, es el candidato a la alcaldía de Coatzacoalcos del Partido Acción Nacional (PAN); su planilla fue designada la noche de este jueves, aunque podría sufrir algunos cambios debido a diversas inconformidades.



La comisión estatal permanente del blanquiazul, inició su sesión para designar a los candidatos de los 142 municipios veracruzanos que le corresponden, a las 20:00 horas del miércoles.



Los integrantes de la comisión tomaron un receso, y reanudaron la asamblea a las 10:00 horas del jueves; para la tarde-noche de ese día, los candidatos ya habían sido elegidos, ante la sorpresa e inconformidad de algunos militantes, a quienes no les quedó más que aceptar dicha designación.



En Coatzacoalcos, el abanderado de la alianza PAN-PRD será el expriista Jesús Moreno Delgado, quien será acompañado por una planilla de 13 candidatos a regidores netamente panistas, algunos de los cuales cuentan con una trayectoria de hasta 20 años al interior del partido.



De acuerdo con Saúl González Solís, presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Coatzacoalcos, todos los militantes (o la mayoría) se sienten satisfechos y bien representados, pues hasta el momento, aparentemente la designación de Jesús Moreno como candidato a la alcaldía, no ha generado inconformidades entre los panistas.



González Solís, señaló que la elección de Moreno Delgado no fue sólo por los votos que éste podría generar, pues la comisión estatal hizo un análisis minucioso de cada uno de los aspirantes, tanto de él como de Juan Manuel Rodríguez Caamaño, Alfredo Phinder Villalón y Teresa King Cansino.





Será el domingo 26 de marzo cuando el Comité Ejecutivo Nacional del PAN ratifique estos nombramientos.





QUERÍAN A PANISTA



Uno de los militantes de años, que pedían a la comisión permanente que la candidatura se quedara con un panista, es Miguel Ángel Brito Molina, quien luego de la designación de Jesús Moreno, reconoció no estar totalmente satisfecho.



“Mi posicionamiento fue muy claro, nosotros queríamos que llegara a representarnos como candidato Alfredo Phinder, pero bueno, vemos también las grandes posibilidades de Jesús, la estructura que trae y el trabajo con el PAN se puede conjuntar; creo que hay posibilidades de un triunfo.



Lo importante es que la planilla, el Gobierno, va a estar en manos de un cabildo cien por ciento panista (…) el presidente municipal será la cabeza, pero quien decide y quien ordena es el cabildo, y quien aprueba las acciones del Gobierno, es el cabildo, y ahí es donde nosotros vamos a estar”, dijo.





Podrían declinar



La asignación de regidurías dentro del blanquiazul, también generó ciertas inconformidades; tal es el caso de Rosalinda Tolentino Escayola, subdelegada con licencia de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), quien fue colocada en la regiduría sexta.



“Me dijeron que iban a tomar en cuenta la trayectoria, el liderazgo y el trabajo de un panista, pero me están mandando a la posición número seis (…) nosotros tenemos que estar de acuerdo con la posición en la que vamos en la planilla, mientras no estemos de acuerdo y el Comité Ejecutivo Nacional no ratifique, es una planilla que todavía no es validada.



Si se trataba de trayectoria, de liderazgos, por lo menos debería estar en la 2 o en la 4, pero no en la 6; y no es por un capricho de regiduría, es por cuestiones de congruencia. Yo no voy a permitir una vez más, que por encima de mí esté gente que no tiene ningún liderazgo ni ninguna trayectoria”, expuso, y aseguró que, de no ser favorecida con una de las cuatro primeras regidurías, declinará y regresará a la Sedesol.





Según Tolentino Escayola, quien también podría declinar es la candidata a síndica, Maritza Ambrosio Fernández, quien pertenecía a la fórmula de Alfredo Phinder.





Omiten sus comentarios



Quienes no emitieron alguna declaración al respecto, fueron Alfredo Phinder Villalón y Juan Manuel Rodríguez Caamaño. En tanto, Teresa King Cansino publicó un mensaje a través de su cuenta de Facebook:

“Por este medio quiero agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo brindado en estos días. El Partido Acción Nacional ha designado a su candidato. Cabe mencionar que fuimos una propuesta ciudadana con la intención de hacer de Coatzacoalcos un mejor lugar para vivir. Deseo de todo corazón se informen y tomen la mejor decisión en estas elecciones, ya que su voto es el futuro de nuestra ciudad”.