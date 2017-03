Mujeres de la sierra de Veracruz, las más vulnerables ante un desastre natural: Universidad Veracruzana

En eventos de desastres naturales, la condición de vulnerabilidad de las mujeres en zonas rurales, se intensifica y pone en riesgo su vida, ya que la mayor parte de ellas no saben nadar, lo cual es grave en caso de inundaciones, por ejemplo; o ponen por encima de su vida el cuidado de sus hijos, marido, animales y hasta patrimonio, expuso la Coordinadora de la Red Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana, Magaly Emilia Corona García.



\"Cualquier asimetría de la vida social común se va a volver extrema en una situación extrema, como en el caso de un desastre natural\".



Como parte de un trabajo conjunto entre la Coordinación de Sustentabilidad y la Unidad de Género de la casa de estudios, académicos han presentado diversos trabajos, entre ellos documentales respecto a temas como el caso del papel de la mujer ante los desastres naturales.



\"Las condiciones de las mujeres para vivir los desastres naturales, son más difíciles, sobre todo en las zonas rurales\", resaltó.



Para empezar, expuso, no se vive un desastre de igual forma o en igualdad de condiciones, en una zona urbana que en una zona rural, tampoco lo viven de la misma manera hombres que mujeres, y las condiciones cambian más cuando se trata de mujeres en zonas rurales.



En el caso de inundaciones, como cuando se trató de los huracanes Irving y Mathew, por ejemplo, en el caso de Veracruz pudieron observarse algunas situaciones.



Una de ellas es que las mujeres en su mayoría no sabían nadar en las zonas rurales, \"son los hombres quienes saben nadar porque andan de un lado para otro\", y el no saber nadar es algo realmente grave en una situación de desastre, donde puede depender de nadar el salvar la vida o no.



Otro factor observado es que muchas de las mujeres están solas, ya que sus esposos han migrado, por lo que sus acompañantes en gran mayoría en las comunidades, son niños y gente de la tercera edad.



A esto se suman condiciones como el hecho de que hay lugares de los que sólo se puede salir a caballo, \"y las mujeres no tienen caballos, son los verones los dueños de ellos; o si los tienen, le dan el lugar a sus hijos o a su marido para que ellos se pongan a salvo antes que ellas\".



Se trata además, comentó, de una condición protectora de las mujeres hacia la vida de los demás antes que a las de ellas.



Y en otros casos, \"por decisión propia se quedan a cuidar a sus animales o su casa, su patrimonio, arriesgando su propia vida\".



Aunque el tema es poco abordado, en condiciones de desastres naturales, las mujeres se enfrentan a grandes riesgos y se ponen en alta situación de vulnerabilidad, sobre todo en zonas rurales, reiteró la Coordinadora de la Red Universitaria para la Sustentabilidad, de la Universidad Veracruzana, Magaly Emilia Corona García.