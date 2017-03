Veracruz es primer lugar en corrupción: Coparmex

Veracruz ocupa el primer lugar en corrupción y las dependencias más señaladas con la Secretaría de Educación de Veracruz y el sector Salud reveló el presidente de la Coparmex Xalapa, Octavio Jiménez Silva.



Entrevistado durante el inicio de la campaña \"Yo no doy Mordida\" en Xalapa en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) dijo que se sabe que son los jóvenes los que más dan \"mordida\".



\"Creo que debemos cambiar el chip, debemos quitarlos ese refrán que dice el que no tranza no avanza, creo que ahorita es el momento preciso y estamos invitando a los ciudadanos a que vengan y firmen, quienes lo hagan es que tienen un compromiso en que \'yo no doy mordida\'\".



Agregó que la campaña se realiza con jóvenes empresarios para llegar a ese sector de la población y lograr un número significativo de firmas.



\"Estamos hartos de tanta corrupción, necesitamos en Veracruz un fiscal anticorrupción, necesitamos poner todos nuestro granito de arena, y lo importante es que no se quede aquí, que se haga en todo el estado\".



Refirió que el trabajo se realiza con la Secretaría de Seguridad Pública puesto que la dirección de Tránsito y Transporte son también de las más señaladas.



\"Y queremos que ellos participen para que ellos se comprometan y afortunadamente tuvimos una respuesta inmediata y favorable tanto del secretario de Seguridad Pública como del director de vinculación y aquí no es de quien va a dar y no dar dinero, es una campaña que debemos hacer juntos para sacar a Veracruz adelante\".