Políticos deben cumplir con 3de3: Coparmex

El presidente de la Coparmex Xalapa, Octavio Jiménez Silva, dijo que los políticos están obligados a cumplir con la Ley 3 de 3 y a ser honestos con la ciudadanía pues la exigencia sigue siendo acabar con la corrupción.



Luego de que se diera a conocer que el líder nacional del PRI, Enrique Ochoa posee 18 permisos para operar taxis metropolitanos en Nuevo León, el líder empresarial sostuvo que aunque esa situación ocurre en otro estado, la demanda de la población es la misma.



\"Lo que sí es una realidad es que estamos en contra de la corrupción y estamos a favor de la transparencia\", dijo.



Aunque refirió que no todos los políticos son iguales consideró que a la hora de elegir representantes populares se debe pensar en la personas y no en el partido.



\"Si bien cuando la gente pensante vota, lo hace por la persona, no por el partido. No podemos etiquetar o tachar a alguien si realmente no sabemos si es transparente o no, lo que sí es una realidad es que cada funcionario que dio su 3 de 3 y de momento le encuentran algo que no declaró en ese momento está demostrando que fue una persona que no fue honesta en su momento\".



Consideró que quien aún no se haya ajustados a la Ley 3 de 3 debe realizarlo pues es una manera de darle la cara a la ciudadanía.