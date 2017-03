Veracruzanos claman por medicinas, ante crisis y desabasto en hospitales acuden a casas de asistencia

Cáritas recibe diariamente de 200 a 400 personas solicitando algún tipo de medicamento y ese número va en aumento ante las carencias de los hospitales y centros de salud.



Presidente de Cáritas, el padre Quintín López Cessa agregó que el desempleo obliga a las personas a buscar en lo elemental y si no hay dinero ni para eso, es difícil pensar en que lo habrá para medicinas.



\"Ahora está el Seguro Popular y todo esto pero a la hora de dar la medicina no es suficiente. Yo veo el desempleo tremendo y cuando yo escucho a cada rato a padres de familia que quieren un trabajo de lo que caiga o se pueda porque hay que pagar escuela y familia y si no hay trabajo no hay ingresos y eso nos hace llegar a otras cosas, y no alcanza para medicina\", lamentó.



Del 31 de marzo al 2 de abril se llevará a cabo la Colecta de Medicamentos que serán entregados a personas enfermas de escasos recursos.



El centro de acopio está en Altamirano número 78 colonia centro o en la parroquia más cercana a su domicilio. El 1 y 2 de abril estarán recibiendo el medicamento en la plaza Lerdo de las 10 a las 18 horas.



Además solicitaron muletas, sillas de ruedas, aparatos ortopédicos o camas, pues las necesidades de la población enferma son cuantiosas.



El presbítero Quintín López Cessa dijo que es urgente que la población participe con esa donación considerando que las necesidades van en aumento.



Acusaron que aun cuando se trata de medicamentos donados, la Secretaría de Salud les exige las facturas de los mismos por lo que pidieron más flexibilidad al respecto.



\"Ellos tienen que cumplir con una norma y deben cuidar que donde se repartan medicamentos se haga conforme a la ley, uno entiende que no puede dar medicina sin receta y hacemos ese esfuerzo pero no lo podemos hacer como una institución de salud bien hecha\", añadió.