Las secretarías de Salud, Educación y Seguridad Pública recibirán más recursos este año: Unanue Abascal

A unos días de que concluya el plazo para que el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares defina el gasto del presupuesto de este año, se contempla que las secretarías de Salud, Educación y Seguridad no sufran recortes e incluso reciban más recursos.



Lo anterior lo señaló el presidente de la comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Juan Manuel de Unanue Abascal.



“Hay dependencias como la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud y de Educación, que en lugar de reducir podría ser que aumente su presupuesto.



“Estas dependencias justifican el gasto, hay una necesidad grande en estos rubros, así como en Desarrollo Social, pero en las que no hay una justificación mayor obviamente estas áreas se deben de apretar el cinturón y evitar gastos excesivos y gastos personales”, planteó.



Hay que recordar que este mes concluye el periodo de 3 meses que otorgó el Congreso al Ejecutivo para adecuar el presupuesto de egresos 2017, de ahí que se espera un recorte en prácticamente todas las demás áreas del sector público.



En otro tema, afirmó que desde la Legislatura se vigilará que tanto en las dependencias estatales, como los organismos autónomos, se contraten a empresas veracruzanas y no de otras entidades para la construcción de obra pública y la ejecución de programas.



En ese sentido dijo que vigilarán que en estas áreas se siga al pie de la letra el decreto del gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares, que establece un programa de reducción del gasto para el rescate financiero del estado de Veracruz 2016-2018.



“Estaremos al pendiente como diputados y como parte de la Comisión de Vigilancia de que se aplique esta medida no solamente en el gobierno del Estado. También en los organismos autónomos, se debe de beneficiar a empresas veracruzanas y no foráneas”.



Cuestionado sobre las publicaciones de El Universal que evidenciaron que obras del sector salud se asignaron sin licitación para una empresa de Puebla, de Unanue Abascal subrayó que todos los entes estatales tienen que cumplir con el decreto que recientemente se publicó en la Gaceta Oficial del Estado.



“Hay que darle oportunidad, ahora más que nunca a los empresarios veracruzanos que fueron lastimados por las pasadas administraciones, particularmente los constructores. Hubo prácticamente nada de obra y la poca que dieron la asignaron a empresarios foráneos”, lamentó.



En cuanto al decreto, de Unanue Abascal consideró como una medida importante la reducción de los recursos destinados a publicidad, pues en el pasado se destinaban contratos millonarios con diferentes medios de comunicación que no se justificaban.



Refirió que ahora se plantea un esquema para que las acciones de gobierno se publiciten de forma eficiente, lo que justificará el gasto de recursos en algunas empresas informativas.