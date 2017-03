Líder nacional del PRI posee 18 concesiones de taxi en Nuevo León que le habría otorgado Medina Mora

El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa posee 18 permisos para operar taxis metropolitanos en Nuevo León, que se le habrían otorgado en la gestión de Rodrigo Medina, reveló una indagatoria iniciada por la Agencia Estatal del Transporte (AET) para ordenar las cerca de 32 mil concesiones que existen en la entidad.



De acuerdo con el periódico Reforma, una fuente extraoficial señaló ayer que las concesiones se le habrían otorgado entre el 2009 y el 2013, durante la Administración del ex Gobernador Rodrigo Medina y cuando Esteban González Quiroga era el director de la AET.



En ese periodo, Ochoa ocupó cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fungió como miembro del Consejo de Administración de Pemex. Por esas fechas también formó parte del equipo de transición de Enrique Peña Nieto.



Según su declaración patrimonial presentada el 15 de julio del 2016 ante el IMCO y Transparencia Mexicana, Ochoa informó tener en diversos Estados 50 vehículos que compró al contado en diferentes momentos.



El priista habría gastado cerca de 4.5 millones de pesos y formarían parte de una flotilla que opera en Ciudad de México, Puebla y Monterrey.



Actualmente las concesiones de Ochoa en Nuevo León se mantienen activas y sin multas. La flotilla de Ochoa queda al descubierto en medio de la polémica por la indagatoria del Estado sobre el desorden en el padrón de concesiones.



Tras admitir que tiene concesiones de taxis en Nuevo León, Enrique Ochoa, aseguró que las adquirió a particulares y no le fueron entregadas por la Administración estatal. En una tarjeta informativa enviada por su equipo de Comunicación, Ochoa afirmó que no recibió concesiones del Gobierno de Rodrigo Medina ni de ninguna otra Administración.



“Los taxis fueron comprados a particulares, y nunca a través de concesiones otorgadas por el Gobierno estatal al Doctor Ochoa. Ello dentro del marco de la Ley, y cumpliendo con el pago de los impuestos correspondientes”, dice el documento.



“No he recibido, ni recibiré concesión de transporte de gobierno alguno, ni de Jaime Rodríguez, El Bronco, ni de Rodrigo Medina, ni de ningún otro”.



“Exijo que se respete la libertad empresarial entre particulares en Nuevo León, sin amagos de funcionarios públicos irresponsables. En Nuevo León es hora de que se pongan a jalar a favor de las empresas, o al menos que dejen de estorbar”, dijo Ochoa en la tarjeta informativa.



Con información de http://regeneracion.mx/ochoa-reza-posee-18-permisos-para-su-flotilla-de-taxis-en-nl/