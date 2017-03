Imposiciones de dirigentes en Morena abanderan a corruptos y deshonestos, acusa José Cortina

Agencias ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-23-18:33:52 Archivo



Las imposiciones de la dirigencia estatal de Morena llegaron al grado de abanderar a personas deshonestas y corruptas como en el municipio de Perote, acusó José Ruperto Cortina Pérez, precandidato a la alcaldía.



Acusó que Baruch Víctor Rafael Ortiz Herrera no puede ser el representante de Morena para las elecciones de dicho ayuntamiento debido a que se trata de una imposición de la dirigencia estatal, toda vez que las bases del organismo no fueron convocadas.



Además removieron a Fidel Zedillo, quien era delegado de Morena para poder concretar la designación del expanista.



Señaló directamente a Manuel Huerta Ladrón de Guevara, dirigente estatal del organismo, de denostarlo para evitar que fuera el candidato y finalmente respaldar a Ortiz Herrera para que participe en las elecciones de junio.



“Se registraron cuatro precandidatos pero estamos en desacuerdo porque no se respetó la convocatoria y fue finalmente un dedazo. Manuel Huerta dice que no tiene nada que ver pero realmente él está manejando las precandidaturas porque a mi me denostó públicamente. Yo soy candidato externo pero me registré a Morena y el señor dice que no tengo derecho”



Explicó que quien aspire a competir por la alcaldía debe separarse con anticipación del cargo que ostente y Ortiz Herrera continua siendo el delegado municipal, violando con ello los estatutos.



Además en Perote no tiene buena reputación por problemas con la ley, aunado a que fue panista, incluso en los comicios pasados participaba como candidato a síndico en la planilla de Celso Landa, por el PAN.



“En las elecciones de Yunes él se encargó de denostar a Andrés Manuel (López Obrador, dirigente nacional de Morena), a Cuitláhuac (García, excandidato a gobernador) y en diciembre se sale del PAN, entra a Morena y en enero lo nombran delegado municipal. Yo llegué en enero pero él ya tenía todo y la gente de Perote sabe que en menos de un año sus familiares tuvieron problemas con la justicia”.



Exigió que la dirigencia estatal no permita que los vicios de la política actual alcancen al partido en estas elecciones ya que Huerta Ladrón de Guevara está incurriendo en corrupción y entreguismo.



FALTA DE TRABAJO



A pesar de sus riquezas el municipio de Perote carece de oportunidades para sus ciudadanos por lo que se necesita un alcalde que detone la economía y aproveche las bondades naturales.



Ruperto Cortina Pérez mencionó que como empresario ofrece a los ciudadanos trabajo productivo, incluso sembrarán 600 hectáreas de amaranto aportando semilla, fertilizante, agroquímicos y compra de la cosecha, que se sumarán a más de 320 hectáreas de los años anteriores.



Además subsidió 50 toneladas de pescado, 500 toneladas de papa y zanahoria, 300 toneladas de fertilizante, entre otros.



“No hay quien detone el Valle de Perote, se necesita un corredor industrial porque a 45 minutos tenemos la recién instalada Audi, en Puebla. Hay una gran necesidad de terrenos para las empresas que darán servicio a Audi y como gobierno debemos darles facilidades para la apertura”.



La zona puede detonarse turísticamente y generar riqueza pero la imposición se traducirá en estancamiento por lo que llamó a la dirigencia estatal a no incurrir en imposiciones y seleccionar a un abanderado honesto y transparente que pueda detonar el desarrollo de Perote.



Pidió que se investigue a Ortiz Herrera ya que presuntamente tiene investigaciones abiertas en la Fiscalía General del Estado.



Acusó que la dirigencia le ofreció negociar posiciones en el ayuntamiento y regidurías a cambio de declinar a favor de Baruch Víctor Ortiz pero no claudicará por el contrario impugnó el proceso interno.