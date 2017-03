Pesará desaparición del distrito de Acayucan

Santos López Celdos/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-23-18:30:20 Acayucan Félix Ciprían Hernández dijo que faltó defensa política del distrito.

El Consejero presidente del Consejo distrital electoral del Instituto Nacional electoral del distrito número 20 con sede en Acayucan, Félix Ciprian Hernández admitió que hizo falta defender la permanencia del distrito en el consejo general del INE ya que los estudios correspondientes que fueron fijados en mesas de trabajo y análisis proponían la desaparición del distrito electoral de Cosoleacaque y no el de Acayucan.



Sostuvo que los proyectos de redistritación nacional, establecieron dos escenarios donde se mantenía la existencia del distrito electoral federal número 20 con sede en Acayucan y desaparecía el distrito que tiene como base el municipio de Cosoleacaque, sin embargo, de buenas a primeras y en forma sorpresiva, se dio a conocer que sería éste, donde él es Consejero Presidente, el que finalmente desaparecería del mapa electoral.



“No nos han notificado a donde se va el distrito ni cuando entra en vigencia, no sabemos si vamos a concluir el proceso electoral, no sabemos para donde nos vamos, se ha escuchado que puede irse a Jalisco, que se puede ir a Cancún, Quintana Roo, sin embargo estamos en la incertidumbre todo el personal, los módulos seguirán trabajando, el que se va es solo el personal administrativo nada más” dijo.



“Afecta a los partidos políticos porque ya no van a tener representación directa en Acayucan si no que ya no va a ser consejo distrital, tienen que ir a Cosamaloapan que será cabecera de distrito” sostuvo.



Señaló que la defensa política de permanencia del distrito, no corresponde al consejo electoral si no a los partidos políticos que integran el consejo de vigilancia del Registro Federal Electoral… “Pero no nos corresponde a nosotros, si no a los partidos políticos, los partidos políticos siempre estuvieron enterados porque representan en la comisión de vigilancia del Registro federal y ese fue el procedimiento y ellos llevaron el procedimiento” señaló.



Explicó que la Comisión local de vigilancia tanto general como estatal y distrital, la integran solamente partidos políticos y en Acayucan el Presidente es Mariano Reynel Iglesias.