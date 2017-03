Pelean por la plaza de Veracruz al menos 12 cárteles del crimen organizado, advierte Arturo Mattiello

En el estado de Veracruz hay al menos 12 bandas delincuenciales organizadas que se pelean la plaza y la tendencia, tanto estatal como nacional, es a la formación de minicárteles como resultado de la guerra contra el crimen, señaló Arturo Mattiello Canales, presidente nacional de los Consejos de Participación Cívica.



Puntualizó que de acuerdo a estudio de organizaciones no gubernamentales hace 20 años había 9 cárteles de la droga en el país y al día de hoy suman más de 200 debido a la fragmentación, citó de ejemplo al Cártel Independiente de Acapulco, “La Línea”, “Los Rojos”, “Los Pelones”, entre otros.



“La tendencia es cada vez una fractura mayor de tal suerte que cada ciudad va a tener su minicartel y en breve cada colonia tendrá su minicartel y esto va a ser un fenómeno incontrolable. Hay que atacar las causas, no los efectos y esto la autoridad no lo entiende. Las casusas son falta de empleo, de salud, educación y cultura, es un fenómeno multifactorial”.



Insistió en que necesita atenderse el fenómeno de la inseguridad desde sus causas además es común que con un cambio de gobierno, como ocurrió en Veracruz y volverá a pasar en año y medio, se de una guerra entre bandas para quedarse con “la plaza”.



Recordó que lo mismo ocurre en estados como Chihuahua donde hubo recientemente 14 muertos e incluso Baja California Norte y Baja California Sur, este último comienza a reportar ejecutados en sus lugares turísticos y la capital como Los Cabos.



“Alrededor de 12 organizaciones en el estado de Veracruz, aproximadamente. Están por áreas, por zonas, luego se coaligan unas a otras, en fin, es una dinámica que luego no entendemos porque estamos acostumbrados a otro tipo de dinámica, no a la delictiva”.



Por otro lado el también presidente de la Asociación Política Estatal del Movimiento Civilista Independiente, acusó que el Organismo Público Local Electoral no transparenta el manejo de los recursos que dicha organización no ha recibido en 5 años por concepto de prerrogativas e incluso les solicitó recibir el dinero.



Mattiello Canales señaló que no aceptarán los depósitos debido a que el recurso puede utilizarse para otros fines a beneficio de la ciudadanía.



Agregó que en cinco años les debieron entregar cerca de 2 millones de pesos, no lo aceptaron pero se desconoce dónde quedó el dinero.