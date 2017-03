Descarta coordinador de Morena que otro de sus diputados renuncie al partido para sumarse al PAN

El coordinador del grupo legislativo de Morena, Amado Cruz Malpica, descartó que otro integrante de su bancada busque renunciar para sumarse a otra fracción o volverse independiente.



Esto luego de que trascendió que el legislador de dicha fuerza política, Nicolás de la Cruz De la Cruz, pensaba renunciar, noticia que provocó que incluso el presidente de la Junta de Coordinación Política, Sergio Hernández, le abriera las puertas del PAN.



“El presidente de la Junta de Coordinación Política debe de ocuparse de temas serios y no de ociosidades políticas”, declaró el morenista.



Cruz Malpica no descartó que se trate de un intento de desestabilizar a MORENA, ya que la posición de su partido está comprometida con los veracruzanos y no con la clase política gobernante.



Cabe recordar que al inicio de la LXIV Legislatura el legislador Sebastián Reyes Arellano renunció a la bancada de MORENA, asegurando que no había libertad para trabajar en la Legislatura.



No obstante, el coordinador insistió que se trata de un asunto de ociosidad el buscar fracturar o dividir a los integrantes de su fracción.