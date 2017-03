Winckler debe renunciar, exige Cruz Malpica Tweet El coordinador del grupo legislativo de Morena, Amado Cruz Malpica, opinó que si el fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz, no da resultados, debe de comenzar a pensar en su renuncia Xalapa - 2017-03-23 11:47:16 - Jesús Ruiz / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO El coordinador del grupo legislativo de Morena, Amado Cruz Malpica, opinó que si el fiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz, no da resultados, debe de comenzar a pensar en su renuncia.



En ese sentido, refirió que temas como el de las fosas halladas en Veracruz y en Alvarado son primordiales, así como los casos de desaparecidos, secuestros y los múltiples delitos sin resolver en la entidad.



“Me parece a mí que a juicio de las víctimas más ofendidas del Estado el procurador no está dando resultados y debe de pensar seriamente si puede con el encargo para que fue encomendado”, refirió. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

