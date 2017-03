Analiza Congreso pedir apoyo de instancias internacionales por fosas clandestinas en Veracruz

Desde el Congreso del Estado se buscará realizar un exhorto a la Federación para que no deje solo a Veracruz en el caso de las fosas clandestinas halladas en distintos municipios de la entidad, afirmó la presidenta de la Mesa Directiva, María Elisa Manterola Sainz.



Al respecto, refirió que incluso sería conveniente analizar la posibilidad de pedir apoyo de instancias internacionales, ya que el elevado número de cuerpos ha rebasado la capacidad de respuesta que tienen las autoridades estatales.



Recordó que los casos de los cementerios ilegales en Colinas de Santa Fe, en Veracruz, así como el de Alvarado, en donde se calculan restos de al menos 300 personas, complican la operatividad de organismos como la FGE.



“Hay que imaginarse la cantidad de cadáveres que han encontrado, para poder determinar con pruebas de ADN hay realizar muestreos con los familiares para compararlos; no quiero hacer una declaración imprudente pero sí es necesario pedir ayuda”, refirió.



En ese sentido, dijo que aunque el fiscal general, Jorge Winckler Ortiz, ha solicitado el apoyo de otras instancias, no se debe de descartar un exhorto del Poder Legislativo, sobre todo para que la Federación “voltee a ver a Veracruz”.



Apuntando que se podría convocar a una sesión de la Diputación Permanente para el próximo 28 de marzo, dijo que tampoco se debe de deslindar a las pasadas autoridades estatales de estos crímenes.



“No es ningún secreto que durante los últimos años las policías, desde los altos mandos hasta la base, han estado involucrados”.



Finalmente, Manterola Sainz reconoció que estos temas son sensibles, sobre todo para los familiares de personas desaparecidas, sin embargo dio su respaldo al fiscal general para que existan resultados a partir de que se dio a conocer la situación.



“Es necesaria la sensibilidad para escucharlas y es lo que tenemos que pedirle al fiscal; hay madres que por años han buscado a sus hijos y no han tenido respuestas”, indicó.