De nuevo asaltaron clínica del IMSS de Minatitlán Tweet Por tercera ocasión, sujetos desconocidos atracaron las instalaciones de la clínica 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Minatitlán, llevándose equipos diversos, valuados -aparentemente- en varios miles de pesos, en tanto, los responsables trataron que los hechos se ocultaran; no hay denuncia en la fiscalía Minatitlán - 2017-03-22 22:04:54 - Redacción / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-22-22:05:28 Minatitlán Tercer robo al Seguro Social Por tercera ocasión, sujetos desconocidos atracaron las instalaciones de la clínica 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Minatitlán, llevándose equipos diversos, valuados -aparentemente- en varios miles de pesos, en tanto, los responsables trataron que los hechos se ocultaran; no hay denuncia en la fiscalía.



Lo anterior habría ocurrido durante el pasado y largo “puente” de fin de semana, cuando persona o personas desconocidas penetraron parte de las instalaciones del nosocomio, llegando al área de Medicina Familiar donde se habrían apoderado de diversos aparatos, incluidas varias computadoras.



De acuerdo con los datos obtenidos en exclusiva por el reportero, hasta ayer martes se ignoraba exactamente el día en que ocurrieron los hechos, pues el personal de esa área no labora los días festivos, por lo que ese sector se encontraba cerrado desde el viernes pasado cuando se laboró por última vez.



Al reiniciar actividades ayer martes fue cuando los empleados se percataron de lo ocurrido, encontrando todo en desorden y los cristales rotos, por donde se supone que ingresaron el o los ladrones.



Con éste, suman tres los hechos violentos ocurridos en menos de un mes en la misma clínica, pues el primer atraco se suscitó en el área de Medicina Física de donde sustrajeron diversos aparatos y luego el intento del cajero automático que dejó al menos un vigilante herido. Los más afectados, como siempre, serán los derecho-habientes que llevaban meses esperando ser atendidos en Medicina. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

