Volteo se quedó sin freno y terminó volcado en San Andrés Tuxtla Tweet Un camión tipo volteo se quedó sin frenos al intentar subir una pendiente y en su trayecto de reversa, colisionó a un vehículo particular que se encontraba estacionado para luego terminar volcado San Andrés Tuxtla - 2017-03-22 22:02:10 - Marcelino Pablo / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Marcelino Pablo/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-22-22:02:40 San Andrés Tuxtla Al lugar arribaron elementos de la Policía Federal División Caminos, quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes, no reportándose personas lesionadas Un camión tipo volteo se quedó sin frenos al intentar subir una pendiente y en su trayecto de reversa, colisionó a un vehículo particular que se encontraba estacionado para luego terminar volcado.



Los hechos se registraron cuando el conductor de un camión volteo, marca GMC, color blanco, con placas de circulación XU00032 del estado, intento subir la pendiente de una calle ubicada en la colonia 10 de Mayo, cargado con varias toneladas de tierra.



El conductor manifestó que antes llegar a la final de la pendiente, se quedó sin freno y se vino de reversa hasta llegar al estacionamiento de la empresa Corona, donde golpeó a un vehículo Jetta, color gris, con placas de circulación YHN2888, del estado, causándole daños en la parte trasera.



Continuando con su trayecto la pesada unidad cae a la cuneta y termina volcado sobre su lado derecho, quedando regada varias toneladas de tierra sobre el carril con dirección a la ciudad de Catemaco.



Al lugar arribaron elementos de la Policía Federal División Caminos, quienes se hicieron cargo de las diligencias correspondientes, no reportándose personas lesionadas. Derechos Reservados©IMAGEN DEL GOLFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.

Blvd Ruiz Cortinez 1917

Col.Jardínes del Virginia; C.P. 94294

Boca del Río, Veracruz

Año 2015 Facebook

Deja tu comentario