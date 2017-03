Recorte afectará a becas de posgrado del Conacyt

El recorte de 23 por ciento al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), impacta de forma directa en el programa de becas de posgrado.



Aunque en 2016 se entregaron 63 mil apoyos adicionales, en 2017 el número de apoyos nuevos otorgados será apenas de 24 mil para las convocatorias de enero-julio y agosto-diciembre.



De acuerdo con la directora adjunta de Posgrado y Becas del Conacyt, Dolores Sánchez, el presupuesto de este año que es de 9 mil 500 millones, no alcanza para enfrentar los desafíos.



La cifra no corresponde al incremento que se había dado en años anteriores que era de entre 800 mil y mil millones de pesos al año, cuando con respecto al año pasado, sólo se otorgaron 386 millones de pesos adicionales.



Pablo Rojo, director de Becas del Conacyt, reconoció que a diferencia de 2016, no se podrán atender al 100 por ciento las demandas de becas y se otorgará prioridad con base en criterios académicos y socioeconómicos.



Con información de La Jornada



