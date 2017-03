Alistan en Mariano acciones en blindaje electoral Tweet Autoridades de Mariano Escobedo dieron a conocer que con el fin de no violentar el código de procedimientos electorales, todo el personal del ayuntamiento está siendo instruido en respetar sus horarios laborales y no incurrir en actos proselitistas, de igual manera alistan diversas acciones como parte del blindaje electoral de este año. Mariano Escobedo - 2017-03-22 15:14:43 - Lucia García Evangelista / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Autoridades de Mariano Escobedo dieron a conocer que con el fin de no violentar el código de procedimientos electorales, todo el personal del ayuntamiento está siendo instruido en respetar sus horarios laborales y no incurrir en actos proselitistas, de igual manera alistan diversas acciones como parte del blindaje electoral de este año.



