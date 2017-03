300 elementos vigilarán la Expo Feria Coatza 2017

Carlos Heredia/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-22-15:16:09 Coatzacoalcos Más de 300 elementos que integran el Sistema municipal de Protección Civil, trabajarán durante los días de la Expo Feria

Más de 300 personas participarán para dar seguridad a los visitantes a la feria Coatza 2017, que se realizará a partir del próximo 7 de abril.



Así lo dio a conocer el Director Municipal de Protección Civil, Juventino Martínez Reyes, quien indicó que ya se realizó el primer recorrido por las instalaciones.



Explicó que el recorrido consistió en revisar los puntos donde se colocarán las señales de emergencia, el estado de los tablones del palenque, de las estructuras metálicas, entre otras, debido a que ese es uno de los puntos más concurridos.



Además de que se aplicará pintura a las instalaciones y se verificará que el agua y el drenaje funcionen correctamente.



“Cada año se hacen esas recomendaciones para estar libre de cualquier situación de riesgo”, dijo el entrevistado.



Martínez Reyes explicó que englobados dentro del sistema municipal de Protección Civil, trabajarán en la feria 300 elementos o más.



Detalló que entre estos se encuentra la Policía Naval, la SEDENA, las policías del Mando Único, la Fuerza Civil y otras.



También apoyarán la Policía Turística, Bomberos, así como los grupos de emergencia voluntarios, en este caso la Cruz Roja, la Jurisdicción Sanitaria, los servicios médicos del DIF y Obras Públicas.



Agregó que los citados elementos auxiliarán en la integración general de la feria, entre ellas inspeccionar la instalaciones de los juegos mecánicos, ver que estén bien asentados, que no estén calzados con madera o piedra.



Cuidar que las conexiones eléctricas estén entubadas y enterradas para que no estén al aire libre, todos estos detalles para que las personas que asistan no estén en riesgo de sufrir algún accidente, puntualizó el funcionario.





