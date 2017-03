Irreversible daño al Pico de Orizaba: Dunyaska

“El día que el volcán muera el golfo de México y el océano atlántico muere”. Exclama la diputada Mariana Dunyaska García Rojas, vocal de la comisión del agua del congreso local refiriéndose a la contaminación que presenta el pico de Orizaba durante un recorrido que hizo recientemente por las faldas del coloso.



El tamaño del daño a la montaña es notorio si se considera que conservaba 50 metros en su nivel de hielo y el día de hoy presenta únicamente 5 metros de profundidad.



Si se toma en cuenta que el 60% de los glaciares del planeta se han extinguido por el cambio climático es alarmante la afectación que se observa en el Pico de Orizaba por la evaporación de nieve.



De no tomar acciones pertinentes los ríos y manantiales que nacen del volcán entraran en una fase crítica lo que ocasionara escases permanente de agua en los años venideros.



“El problema es la visión de la gente siente que es mucho dinero pero no piensan en el futuro, lo que hoy se invierta es para poder subsistir, el día que el agua se acabe se acabó la vida en el planeta y no estamos siendo conscientes de ello.” Advierte Dunyaska García Rojas.



Las buenas intenciones no son suficientes por eso la diputada realizó una travesía del volcán al mar para detectar el grado de contaminación, las necesidades de la gente de la zona así como las posibles soluciones para tratar de revertir las afectaciones del volcán. Esta consciente que es una tarea titánica como las dimensiones del Pico de Orizaba sin embargo piensa que ya se dieron los primeros pasos necesarios para llegar a la cima.



A partir del mes de Abril se presentara en el congreso una exposición fotográfica y video grafica permanente de los efectos del cambio climático en esta montaña para que reflexionen acerca de la destrucción que son capaces los seres humanos de provocar sin darse cuenta que están acabando con los recursos naturales.



Posteriormente se pretende realizar una mesa transversal con los 212 presidentes municipales, universidades y empresarios para crear una política pública integral que permita realizar proyectos productivos sensibles que ayuden a evitar la deforestación en la zona.



Estas acciones explicó la diputada se originan durante todo este mes en conmemoración del 22 de Marzo declarado como el día mundial del agua desde 1993.



El congreso aprobó la iniciativa que propuso la legisladora de declarar el mes de marzo de cada año como el “Mes de la preservación y cuidado del agua en Veracruz”.



Las cifras en Veracruz no mienten según Facultad de Geografía de la Universidad Veracruzana y estudios realizados por la CONAGUA el 90% de los ríos del estado presentan algún grado de afectación principalmente los de la zona norte contaminados por los derrames de hidrocarburos.



Los ríos Panuco y Coatzacoalcos son los más contaminados de América latina, y esto se debe a las descargas de industrias que vierten en ellos sus desechos.



Los ríos del Centro de Veracruz tampoco se salvan están entre los más contaminados del País, cuerpos de agua como el Río Jamapa, Actopan y el Blanco sufren el mismo mal.



Otro dato alarmante es que siete de cada diez Cuencas Veracruzanas se encuentran altamente contaminadas registró la SEMARNAT el año pasado. Los datos son preocupantes agregó Mariana Dunyaska sentenciando que de nada sirve si no se unen para hacer proyectos de amplio y hondo calado en materia de agua ya que son proyectos que requieren de todas las manos para que se pueda avanzar.



El llamado es extensivo para toda la sociedad en general a que se sumen en el rescate del Pico de Orizaba que luchen desde su trinchera, desde su sector aportando ideas, creando proyectos productivos viables, que apoyen con difusión, recurso en el caso de empresarios así como ayuntamientos, en la creación de alternativas para que se genere un cambio de fondo no solo acciones aisladas que no representen un cambio verdadero.