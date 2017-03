Joven motociclista terminó con fractura en Cosolea

Redacción ./ Agencia Imagen del Golfo2017-03-21-18:12:19 Cosoleacaque Elementos de la Cruz Roja atendieron al lesionado

Con probable fractura en la pierna derecha resultó un joven motociclista, tras colisionar contra de un automóvil particular.



Este accidente tuvo lugar durante la mañana de este martes, en los momentos que Juan Carlos Lucas Rodríguez de 23 años, guiaba una moto sin preferencia vial, sobre la calle Cuauhtémoc de la colonia Gustavo Díaz Ordaz. Al llegar a la esquina con Adalberto Tejeda no hizo alto total, impactándose contra de un carro color blanco del servicio particular.



Por la colisión dicho motociclista resultó proyectado a una distancia promedio a los 5 metros del punto inicial del accidente quedando tendido boca abajo.



Por el percance se presentaron elementos de Protección Civil y Cruz Roja, que estabilizaron al herido mismo que terminó en la sala de urgencias de una clínica de la ciudad. Los autos involucrados fueron puestos a disposición de Tránsito del Estado, siendo el perito en turno que tomó conocimiento del hecho.