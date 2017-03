Veracruz no ha atendido aún las recomendaciones por Alerta de Género, reclaman ONGs Tweet Las recomendaciones para la Alerta de Género ya fueron entregadas al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, por lo que a partir de la fecha de entrega cuenta con quince días para responder y lleva una semana sin dar respuesta respecto a si acepta dichas recomendaciones o no, expuso Olivia Aguilar Dorantes, de la organización civil Salud y Género Xalapa - 2017-03-21 14:11:49 - Leticia Cruz / AGENCIA IMAGEN DEL GOLFO Las recomendaciones para la Alerta de Género ya fueron entregadas al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, por lo que a partir de la fecha de entrega cuenta con quince días para responder y lleva una semana sin dar respuesta respecto a si acepta dichas recomendaciones o no, expuso Olivia Aguilar Dorantes, de la organización civil Salud y Género.



Y es que sería muy grave, dijo, que el gobierno no aceptara las recomendaciones, ya que se están violando los derechos de las mujeres, lo cual conllevaría una sanción a nivel nacional e internacional.



