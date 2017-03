Debe PAN impedir a candidatos priistas: Andrade

Además de Ricardo García Guzmán, la dirigencia nacional del PAN debe impedir que el comité estatal haga candidatos a las alcaldías a casi una veintena de priistas, demandó Agustín Andrade Murga, coordinador del Movimiento Pro Acción Nacional en Veracruz.



Al advertir conflictos si no se detiene el entreguismo de candidaturas agradeció al presidente nacional del PAN, Ricardo Amaya Cortés, por vetar la nominación del priista Ricardo García Guzmán como candidato a la alcaldía de Pánuco.



“Ahora estamos en espera de que se determine lo mismo para varios municipios que tienen aspirantes del tricolor vinculados directamente con Javier Duarte de Ochoa. Debe haber unos 20 casos así.



“Están Rodríguez Clara, Coatepec, Tlalixcoyan, Xalapa, Pánuco, Coatzacoalcos donde hay hasta 2 del PRI, y Córdoba donde también hay 2, Orizaba, Ixtaczoquitlán. Hay una invasión generalizada en Veracruz de priistas que se les acabó la ubre y quieren seguir”, señaló Andrade Murga.



Afirmó que esos priistas no entraron solos y acusó que les abrieron la puerta del PAN en el estado los 4 líderes de la Comisión Permanente del comité estatal: Enrique Cambranis, Julen Rementería, José Mancha Alarcón y Miguel Ángel Yunes Linares.



“Muchos tienen la teoría de que es ganar por ganar. Algunos priistas han funcionado en sus municipios, pero también tienen mala reputación, que no son ajenos al gobierno del estado pasado y por ningún motivo Acción Nacional debe permitir su inclusión.

Queremos que a la Comisión Permanente del Consejo Estatal que decidirá las candidaturas le quede claro el mensaje de Ricardo Anaya, que no queremos gente del PRI como candidatos del PAN”, puntualizó Andrade Murga.

Dijo que para el 26 de marzo se espera que esa comisión emita la primera lista de candidatos panistas a las alcaldías, y advirtió problemas si se impone a priistas.



“Creo que sí se armará una rebambaramba, puede haber incluso movilizaciones de panistas en distintos municipios, no al grado de violencia no porque Acción Nacional no es un partido violento, pero sí puede haber todo tipo de manifestaciones”.



No descartó la posibilidad de que panistas inconformes tomen casas de campaña y oficinas del PAN, como resultado del enardecimiento que cause la Comisión Permanente.



Llamó a incluir a los panistas con amplia reputación, trayectoria y trabajo demostrado para hacer un excelente papel.