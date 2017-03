Fiscalía no sigue protocolos, denuncian

La integrante del Colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, María Elena Gutiérrez Domínguez, lamentó que los familiares de la familia Sánchez Pérez de Querétaro, la cual desapareció en Veracruz y cuyos restos podrían hallarse en una fosa de Alvarado, se enteraron de esta información por las noticias y no por las autoridades del Estado.



Al respecto, criticó que la FGE difundió esta información sin ni siquiera realizar pruebas científicas a los cuerpos, basándose únicamente en algunas identificaciones que se encontraron en los cuerpos para identificarlos.



“No puede ser el gobierno tan ignorante de los protocolos mínimos para compartir la información de quiénes están apareciendo en las fosas clandestinas, se tiene que denunciar esta situación.



“Esto lo acabamos de vivir hace dos días y el gobierno de Veracruz dice que son los cuerpos de la familia de Querétaro, pero los familiares dicen que no es cierto y que se enteraron de que estaba pasando esta situación en Alvarado por las noticias”.



Al respecto, subrayó que existen protocolos para comunicar y no revictimizar, para dar certeza y sobre todo encontrar la verdad en cada uno de los casos de los cuerpos hallados en fosas clandestinas, ya sea en Alvarado o en Veracruz, concretamente en Colinas de Santa Fe.



Así, adelantó que los colectivos continuarán presionando para ver cuándo se van a entregarán las confrontas de todos los cuerpos que están apareciendo, exigiendo elementos científicos a la FGE.



“Las familias estamos batallando con este gobierno (de Miguel Ángel Yunes Linares) que parece que repitiera el trato que dio Duarte a las Víctimas de Desaparición”, señaló en conferencia previa a la Jornada Nacional Las Víctimas del Terrorismo del Estado.



Adelantó que esta tarde en el puerto de Veracruz todos los Colectivos de Búsqueda realizarán un posicionamiento por el mal trabajo del titular de la Fiscalía General del Estado, Jorge Winckler Ortiz.



En ese sentido, afirmó que el mal desempeño del organismo autónomo no está afectando a un solo Colectivo, pues quienes están denunciando la mala actuación del fiscal general son todas las organizaciones y familiares de desaparecidos.



“Hoy en la tarde, en el puerto de Veracruz todos los Colectivos estaremos dando una conferencia de prensa para decirles Todos Somos Colectivo Solecito”, adelantó.