Pocos podrían organizar Mundial de 48 equipos: UEFA

Su presidente ve difícil encontrar países que ofrezcan una docena de estadios, así como campos de entrenamiento.



Sólo unos pocos países en Europa podrían organizar una Copa del Mundo de 48 equipos, dijo el martes el presidente de la UEFA Aleksander Ceferin.



La FIFA decidió en enero expandir el Mundial de 32 a 48 selecciones a partir del torneo de 2026.



Ceferin señaló que será difícil encontrar muchos países capaces de ofrecer una docena de estadios, además de los centros de entrenamientos necesarios para albergar el torneo.



"Creo que quizás dos o tres países europeos, no más", dijo Ceferin durante una visita a la federación checa de futbol. "Nadie en Africa, quizás China, quizás Estados Unidos, y nadie más. Cuarenta y ocho es un número grande, será algo interesante".



Ceferin ha dicho que Europa pedirá al menos 16 puestos en un Mundial expandido.



Estados Unidos es considerado como el favorito para organizar el torneo de 2026, ya sea por su cuenta o en una candidatura conjunta con México y Canadá.



De otro lado, el líder del futbol europeo elogió el aumento en la cantidad de equipos en la Eurocopa de 2016 a 24 equipos.



"Es el número adecuado", afirmó. "Fue una buena competencia, se clasificaron muchos países pequeños y les fue bien. Al mismo tiempo, es el torneo que más ingresos le ha generado a la UEFA".



La próxima edición en 2020 se realizará en varios países europeos, pero Ceferin reiteró que le gustaría limitar la cantidad de sedes.



"No más de dos países", dijo, al señalar que organizar la Euro 2020 en varios países "es una tarea difícil para la UEFA".



"Esto no volverá a suceder en el futuro, al menos mientras yo esté aquí", afirmó.



