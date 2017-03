Trump más implicado contra el terrorismo que Obama

El primer ministro iraquí, Haider al Abadi, afirmó este lunes que el presidente estadounidense Donald Trump está "más implicado" en la lucha contra el terrorismo que su antecesor Barack Obama.



Trump y Abadi se reunieron en la Casa Blanca el mismo día que se cumplió el 14 aniversario de la invasión a Irak, ordenada el 20 de marzo de 2003 por el entonces presidente republicano Gorge W. Bush, y dos días antes de que se celebre en Washington una reunión de 68 países que forman la coalición que lucha contra el Estado Islámico (EI) en Siria e Irak.



Tras el encuentro, Abadi explicó que la ayuda estadounidense a las tropas iraquíes para recuperar el control de Mosul, ahora en manos yihadistas, "se acelerará" con el gobierno de Trump.



"Creo que esta administración quiere estar más implicada en la lucha contra el terrorismo. Siento una diferencia en la confrontación contra el terrorismo", señaló Abadi en un acto organizado por The Institute of Peace.



Trump reafirmó de su lado su determinación a "deshacerse" del EI.



"Gracias por estar aquí, tengo un gran respeto por usted y sé que trabaja muy duro (...) sus soldados luchan con valentía," dijo al referirse a los progresos realizados en la batalla por Mosul.



Las fuerzas iraquíes, apoyadas por la coalición internacional antiyihadista liderada por Estados Unidos, lanzaron una ofensiva el 17 de octubre para tomar la ciudad, la segunda más importante de Irak y el último gran bastión del EI.



Después de haber conquistado el extremo oriental a finales de enero, las tropas iraquíes llevan a cabo una operación en el oeste de la ciudad desde el 19 de febrero.



"Tenemos que deshacernos del EI, hay que deshacerse del EI", apuntó Trump en presencia del primer ministro iraquí, que asistirá el miércoles a una reunión ministerial de 68 países de la coalición antiyihadista.



Las tensiones entre Bagdad y Washington surgieron después de que Trump firmara un decreto a fines de enero con el cual bloqueaba la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, incluyendo a Irak. La orden ejecutiva fue bloqueada en los tribunales.



Trump firmó hace una semana una nueva medida en sustitución de la primera, en el que los iraquíes no fueron incluidos.