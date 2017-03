Constructora francesa no participará en muro de EU

El gigante francés de la construcción Vinci indicó el martes que no participará en la construcción del muro en la frontera entre Estados Unidos y México, prometido por el presidente Donald Trump.



"Debo tomar en cuenta la realidad de mi empresa, mi cultura, mi manera de hacer las cosas, y la sensibilidad no solo de mis colaboradores estadounidenses, sino de todo el mundo", declaró el presidente de Vinci, Xavier Huillard, en una entrevista en el canal francés BFM Business.



"Por esas razonas, pero no es un juicio de valor en contra de Estados Unidos, preferimos no tocar ese muro", agregó.



El colosal muro que Trump ha prometido construir, y que reclama sea pagado por México, ha generado la peor crisis diplomática binacional en décadas.



"Si decidimos hacer algo que pueda ofender a la mayoría de nuestros empleados, creo que es mejor evitarlo", concluyó Huillard.