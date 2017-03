Acepta Alejadra Barrales tener un departamento millonario en Miami; información sobre él es distorsionada

La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, precisó que la información sobre su departamento en Miami, Florida, es distorsionada, ya que "es una información que se conoce porque yo la he venido proporcionando desde hace más de dos años.



"Lo hice en mi declaración patrimonial que se entregó al Senado, lo hice en mi declaración que entregué como integrante del gabinete de la Ciudad de México y la más reciente la hice en la declaración 3de3 que de manera voluntaria hice públicamente".



Lo anterior, luego de que información difundida por la Cadena Univisión reveló que Alejandra Barrales posee un departamento con valor de 990 mil dólares (18 millones 913 mil 642 pesos) en Miami, Florida.



Sin embargo, la compra de este departamento no habría sido incluida en su declaración 3de3.



En entrevista para el programa "Fórmula Detrás de la Noticia", aseveró que esta propiedad fue adquirida a través de un crédito hipotecario, un enganche diferido y todo está perfectamente documentado a través de la única cuenta bancaria con la que cuenta desde hace años.



"Y fue una propiedad que siempre se pensó para renta, para poder pagar el costo total, y para ello legalmente se tuvo que hacer la constitución de una empresa para poder darla en renta según las leyes de Estados Unidos y esa es la información que aparece a detalle en mi declaración 3de3".



Alejandra Barrales reiteró que la información es distorsionada porque se intenta hacer parecer que fue un descubrimiento cuando esta información es pública tanto en la Ciudad de México como en Estados Unidos.



Sin embargo, aclaró que esta propiedad todavía no es de ella, ya que "tiene un crédito a pagar en 30 años, la obtuve a través de un enganche diferido y la obtuve con recursos que obtuve a partir de la venta de mi casa, que además fue pública, fue polémica el año pasado y está todo totalmente acreditado".



Dijo que es un departamento que jamás ha sido habitado ni por ella ni por nadie de su familia, además de que no se arrepiente de haber hecho la operación porque fue con la intención de tener un patrimonio sólido para su hija.



A pregunta expresa de si tiene idea de dónde pudo haber venido esta filtración y si tiene un objetivo político para debilitar su postura como presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales reveló que la información fue obtenida del Senado.



"Y efectivamente no es casualidad que en estos momentos esté surgiendo esta información, pero no hay nada que ocultar, no hay absolutamente nada que no esté registrado a mi nombre, todo mi patrimonio está registrado a mi nombre porque está de manera legal acreditado y es consecuencia de muchos años de trabajo".



