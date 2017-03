Despiden a Ricardo Monlui en Córdoba

Imagen del Golfo / Agencia Imagen del Golfo2017-03-20-19:29:28 Córdoba Una larga y dolorosa despedida tuvo Ricardo Monluí Cabrera, a quien hasta el momento no se le pudo cumplir la voluntad de ser cremado, pese a que la familia intentó hasta el último momento conceder el deseo del periodista, pues la misa fue de cuerpo presente se agilizó para las 8:00 horas, pero les fue informado por las autoridades ministeriales que por ley debía ser inhumado. Una larga y dolorosa despedida tuvo Ricardo Monluí Cabrera, a quien hasta el momento no se le pudo cumplir la voluntad de ser cremado, pese a que la familia intentó hasta el último momento conceder el deseo del periodista, pues la misa fue de cuerpo presente se agilizó para las 8:00 horas, pero les fue informado por las autoridades ministeriales que por ley debía ser inhumado.



En la parroquia de San José Obrero se realizó la misa de cuerpo presente, fue el presbítero Jorge Morales quien ofició y durante la homilía citó parábolas que durante la vida de Cristo lo hicieron ser perseguido, de ahí que dijo que \"quien quiera tener enemigos y que lo persigan, debe decir la verdad\", lamentó la forma en la que a Ricardo le fue arrebatada la vida y oró por su descanso y la resignación de la familia.



El cuerpo de Ricardo tuvo que esperar por varias horas para que fuera depositado en su última morada, ya no sería cremado, en cambio el cortejo fúnebre partió hasta las 3:00 de la tarde al panteón particular, \"Jardines La Paz\".



Fue una despedida en la que las expresiones de afecto se hicieron presentes, así como de lamentación por \"la peor manera\" en la que terminó su vida, expresó uno de sus hijos, quien pidió aplausos para su padre para que se fuera \"de la mejor manera\".



Familiares, amigos y compañeros estuvieron presentes en el adiós a Ricardo, el llanto y la tristeza fue compartida, porque nadie merece perder la vida de tal forma.