Retan a Profepa en Coatzacoalcos: reinician devastación de dunas y hábitat de coyotes

Felipe Guzmán/ Agencia Imagen del Golfo2017-03-20-19:13:19 Coatzacoalcos Decenas de camiones transportan la arena que sale de las dunas que estaban frente a El Tesoro

Pese a que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) tenía clausurado los trabajos en un lote del fraccionamiento Paraíso en Coatzacoalcos, donde habitan coyotes, este lunes los trabajos fueron retomados.



El año pasado vecinos de dicho fraccionamiento evitaron que se destruyera el hábitat de coyotes en esta zona, y fue a través de la Profepa que se puso una denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR) para detener los trabajos.



En el lote se colocaron sellos de clausura y se detuvo la destrucción, pero este lunes por la mañana vecinos nuevamente descubrieron que había maquinaria trabajando en dicho predio.



“Profepa Xalapa nos emitió un comunicado, que dice que no hay coyotes”, dio a conocer Erika Camacho, una de las vecinas que denunció el ecocidio que estaba por ocurrir.



Señaló que ahora, tras evitar la destrucción de las dunas y hábitat de coyotes, la propia Profepa dice que no hay coyotes y que prácticamente no hay nada que evite los trabajos en esa zona.



Pero los vecinos aseguran que este lugar conserva flora y fauna, entre ellos los coyotes.



“La semana pasada quitaron los alambres de púas, Profepa dice que no puede hacer nada, y sí tiene que hacer, porque ahí sí habría un ecocidio”, señaló Camacho. Informó que este martes a las 9:30 de la mañana harán una rueda de prensa para dar más detalles de cómo está la situación en este predio y evitar se destruya.





ACABAN CON LAS DUNAS



Por otra parte el biólogo Juan Manuel Quintero Soto, director general de la asociación civil Limbo Ambiental, señaló que es probable que los dueños de este predio, estén usando como un truco el que hayan quitado los alambres de púas y así no tener pretexto para comenzar a construir como es su deseo.



Estos predios pertenecen al actual director de Pemex, José Antonio Anaya, y a Ramón de Diego. Erika Camacho, señaló que en el caso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) sólo sirven para cobrar cheques.





SE ACABA EL TESORO



Tan sólo en media hora unos 20 camiones de carga entran y salen de las dunas a la altura de El Tesoro, frente al hotel Holiday Inn, las dunas han desaparecido.



Hace aproximadamente un año comenzó la devastación en dicha área, señala el biólogo Juan Manuel Quintero Soto director general de la asociación civil Limbo Ambiental, sumado al trabajo que se realiza en el canal de desagüe de dicha colonia; se trata de dos cosas, pero el resultado es el mismo, la desaparición de las dunas.



El biólogo explica que los trabajos que se han dicho son de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), corresponden a la creación de un canal que ayudará a depurar los desechos de las colonias instaladas en la calle Jirafas, que baja de Gaviotas, toneladas de arenas son sacadas de ese gran canal.



Y en cuanto a las dunas que han desaparecido y que estaban justo frente a El Tesoro, se desconoce si es por la instalación de centros comerciales, o de la construcción de fraccionamientos.



Lo que sí es que la destrucción de dunas, acabará también con la vida silvestre que allí había.



“Se han visto coyotes, osos hormigueros, mapaches, incluso jaguarundis, es un refugio para las aves, hay conejos, armadillos, víboras, es un ecosistema bastante desarrollado”, señala el biólogo.



Perder las dunas se traduce en la pérdida de riqueza natural, de biodiversidad que va ser difícil volver a rescatarla.



“La duna costera es una zona con una vegetación muy particular que soporta una alta sequia, alta temperatura y que por lo menos teníamos un bonito paisaje”.



Hizo un hincapié a las autoridades municipales, estatales, federales, brillan por su ausencia y se desconoce hasta dónde están enteradas de este saqueo. Señaló también que se duda que exista un estudio de impacto ambiental para la destrucción de las dunas.